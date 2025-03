Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3972: Pilot Cezary wyzna Idze miłość! Dla niej zerwie z dziewczyną - ZDJĘCIA

W 3972 odcinku "Pierwszej miłości" pilot Cezary (Jakub Kwaśniewicz) nie zdoła dłużej ukrywać swojego uczucia do Igi (Waleria Gorobets). Duraj od początku kręcił się przy stewardessie, co doprowadzało do szału Filipa (Dominik Smaruj). Chociaż córka Pauliny (Jowita Budnik) chciała zachowywać się sprawiedliwie, ostatecznie jej związek z Wenerskim się rozpadł, a już w 3972 odcinku "Pierwszej miłości" Iga usłyszy o szokującej decyzji Cezarego. Dla niej zerwie z dziewczyną!