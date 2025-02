Pierwsza miłość, odcinek 3972: Lilka pozna płeć dziecka Janka. Świat męża Kingi legnie w gruzach

Pierwsza miłość, odcinek 3963: Przerażający telefon Mateusza do Emilki! Obieca, że zajmie się Bartkiem w więzieniu. Zabije go? - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3972 - środa, 12.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3972 odcinku "Pierwszej miłości" padnie informacja, na którą Lilka czeka z niecierpliwością. Jej ciąża będzie rozwijała się prawidłowo, a ginekolog obwieści płeć dziecka kobiety. To na pewno nie jest wymarzony czas w życiu Lilki, ponieważ nie ma za dużego wsparcia ze strony Janka. Niby próbuje jej pomagać, czasem spędza z nią czas, aczkolwiek w domu czeka na niego nieświadoma Kinga, która także spodziewa się dziecka! To prawdziwa ironia losu, że Żukowska dowiedziała się o ciąży w bardzo podobnym czasie co rywalka. Szkoda tylko, że nikt do tej pory nie poinformował jej o prawdziwych wydarzeniach z życia męża... Janek lawiruje między kochanką a żoną i udaje, że nad tym panuje.

Lilka pozna płeć dziecka w 3972 odcinku "Pierwszej miłości"

Lilka dowie się w 3972 odcinku "Pierwszej miłości czy urodzi synka, a może jednak córkę. Zadowolona zechce podzielić się z Jankiem pozytywnymi informacjami i razem z nim przeżyć wyjątkową informację. Nie przewidzi jednak, że w życiu kochanka rozegra się wielki dramat, a ona znów zostanie "odstawiona" na boczny tor. Sprawy dziennikarza legną w gruzach po telefonie z kliniki.

Janek załamany. Nie będzie miał siły na Lilkę i świętowanie płci dziecka

To, czy Lilka urodzi syna czy córkę, pozostaje tajemnicą. Zdradzamy jednak, że już w 3972 odcinku "Pierwszej miłości" kobieta nie może liczyć na zadowolenie Janka, na wspólne cieszenie się z poznania płci. Życie mężczyzny skomplikuje się doszczętnie, kiedy Kinga otrzyma telefon z kliniki. Może odebrać długo wyczekiwane wyniki badań, które przyniosą szokującą prawdę. Żukowska będzie załamana, a Janek kolejny raz uzna, że nie może mówić o dziecku Lilki. Zacznie się pocieszanie nieświadomej żony, która i tak załamie ręce nad swym losem.