Pierwsza miłość, odcinek 3944: Melka i Piotrek uciekną za granicę! Gangster Jewgienij zacznie deptać im po piętach

"Pierwsza miłość" odcinek 3944 - piątek, 31.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3944 odcinku "Pierwszej miłości" Melka z Piotrkiem będą zdecydowani na wyjazd za granicę. Problem polega jednak na tym, iż policjant źle odbierze zamiary ukochanej. Melce będzie zależało na zniknięciu z Polski, bo podły Jewgienijew nie przestanie się jej czepiać. Mało tego, poczuje zew zemsty za to, iż dziewczyna nie wyrazi chęci na wyłożenie pieniędzy na wspólny biznes.

Melka i Piotrek gotowi wylecieć na Wyspy Kanaryjskie

Urlop Melki i Piotrka zacznie zbliżać się wielkimi krokami. Już w 3944 odcinku "Pierwszej miłości" oboje nakręcą się na wspólną przygodę. Szczególnie że nie polecą do Hiszpanii sami. Wyjazd zaplanują z Anką (Anna Pentz) oraz Białym (Igor Paszczyk). Cała trójka wyrazi dużą ekscytację co do nadchodzącego odpoczynki i tylko Melka wyda się mocno spięta i niecierpliwa.

Kamil z Anią oczywiście wiedzą, że Melka weszła w nielegalne interesy, pogubiła się finansowo po śmierci cwanego Reterskiego (Stefan Pawłowski). Z trudem utrzymuje willę, a zamiast poszukiwań legalnych zarobków, uwiązała się w dziwną znajomość z handlarzem broną.

Jewgienijew nie dopuści do wyjazdu Melki za granicę?

Zdradzamy, że w 3944 odcinku "Pierwszej miłości" handlarz bronią uprze się, by dopaść Melkę. Czy w ogóle dojdzie do wspólnych wakacji Melki, Piotrka, Anki i Białego? Tuż przed wylotem na Wyspy Kanaryjskie zdarzy się coś potwornego... Wszystko wyjdzie na jaw w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości".