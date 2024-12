Pierwsza miłość, odcinek 3938: Karol wyjdzie na wolność! Po oskarżeniach o zabójstwo Ewy zacznie błagać o wybaczenie

"Pierwsza miłość" odcinek 3938 - czwartek, 23.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3938 odcinku "Pierwszej miłości" Karol zostanie wypuszczony na wolność! Wyjdzie aresztu po scenach aresztowania i ataku na Ewę. Sam przyczynił się do zlecenia zabójstwa żony, które potem postara się wycofać. Cała sprawa między małżonkami wydaje się coraz dziwniejsza... A wszystko rozpoczął podejrzany wyjazd do Afryki, gdzie Ewa rzekomo uciekała z samochodu po tym, jak przestraszyła się dzikiego zwierzęcia. Kto ma rację w całym konflikcie?

Weksler wyjdzie na wolność w 3938 odcinku "Pierwszej miłości"

Karol wyjdzie z aresztu i od razu skieruje się do "Barbariana". Będzie chciał odszukać żonę i wyjaśnić jej całą sytuację. Będzie miał się z czego tłumaczyć, bo wszyscy dookoła nie uwierzą w jego niewinność. Przypomnijmy, że Karol ma najlepszy motyw do tego, by pozbyć się Ewy. To ona zdradziła go z Michałem (Wojciech Błach), a potem prosiła o wybaczenie. Weksler udawał, że wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę doskonale zakodował w pamięci zdradę.

Nic dziwnego, że Brian (Dominik Rybiałek) i Michał połączyli fakty wykupienia wysokiej polisy ubezpieczeniowej na życie Ewy z jej zaginięciem w Afryce. Każdy uznał, że Karol chce pozbyć się kobiety! To nie koniec, bo w styczniu 2025 r. widzów "Pierwszej miłości" czeka zaplanowany atak na życie Ewy. Wszystko rozegra się na parkingu, gdzie Weksler popędzi ratować żonę. Na miejscu znajdzie się także Grażyna (Grażyna Wolszczak), która spróbuje pomóc przyjaciółce. Na szczęście Ewa nie umrze.

Ewa nie wybaczy Karolowi w 3938 odcinku "Pierwszej miłości"

Mimo starań Wekslera w 3938 odcinku "Pierwszej miłości", Ewa nie wybaczy mężowi. Karol popędzi do "Barbariana" złapie wreszcie Ewę, wyjaśni jej w mocnych słowach, że to nie on chciał jej śmierci, ale ona odsunie się od męża. Tego będzie za wiele!