M jak miłość, odcinek 1838: Jakub oszukiwany przez Kasię! Od ślubu ukrywa przed nim, że nie urodzi mu dziecka - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kłamstwo Kasi w 1838 odcinku "M jak miłość" oddali ją od Jakuba, który zacznie coraz bardziej naciskać na dziecko. Zamiast szczerej rozmowy z mężem o tym, jak widzi ich wspólną przyszłość, Kasia będzie brnąć oszustwo, że nie jest jeszcze gotowa na ciążę i bycie matką, bo chce się nacieszyć ich związkiem. Szczególnie teraz, gdy wreszcie w ich małżeństwo zapanował spokój.

Kasia w 1838 odcinku "M jak miłość" nie powie Jakubowi, że nie chce zostać matką

W 1838 odcinku "M jak miłość" Kasia nadal będzie zażywała tabletki antykoncepcyjne i nie przyzna się mężowi, że w ogóle nie chce dziecka. A czas, który da jej Jakub, żeby wszystko sobie poukładała nic nie zmieni w tej kwestii.

- Plany Kasi i Jakuba w związku z rodzicielstwem rozjeżdżają się i tutaj mamy taką sytuację, że Kasia jeszcze nie jest gotowa, Jakub bardzo mocno naciska. Może nawet za mocno... - wyjaśnił Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Jakub w 1838 odcinku "M jak miłość" nie zauważy dziwnego zachowania Kasi

Uwadze Jakuba w 1838 odcinku "M jak miłość" umknie dziwne zachowanie Kasi, celowe unikanie tematu dziecka. Ale detektyw zaniepokoi się, gdy podczas wizyty u żony w klinice zobaczy Kasię w towarzystwie pacjenta, jej dawnego chłopaka Mariusza (Mateusz Mosiewicz).

Początkowo Karski w 1838 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał powodów do zazdrości o Kasię, bo będzie traktowała Mariusza wyłącznie jak pacjenta. Jednak szybko się to zmieni, bo lekarka bardzo emocjonalnie zaangażuje się w opiekę nad dawnym ukochanym. A tym etapie swojego życia Kasia poczuje, że Mariusz jest jej bliższy niż Jakub, którego oczekiwania odnośnie wizji ich rodziny będą dla niej nie do przyjęcia.

M jak miłość. Kryzys u Kasi i Jakuba. Właśnie wtedy wkroczy były ukochany Kasi

- Mamy takie myślenie, że kompletna rodzina to jest zawsze rodzina z dzieckiem. Jest też takie piętno społeczne, że kobieta, która nie chce mieć dzieci jest egoistką, karierowiczką. Kasia jest osobą bardzo niezależną, skupioną na pracy i na swojej misji - wyjaśniła motywy działania swojej bohaterki Paulina Lasota w "Kulisach serialu M jak miłość".

Aneta w nowym odcinkach "M jak miłość" będzie broniła Kasi przed Jakubem

Oszukiwany Jakub wkrótce potem w kolejnych odcinkach "M jak miłość" zgłosi się po radę do Anety (Ilona Janyst), najbliższej przyjaciółki Kasi. Nie będzie mógł bowiem liczyć na szczerą rozmowę z Kasią o ich wspólnej przyszłości, bo ją coraz bardziej będzie zajmował Mariusz.

- Kasia po prostu chce się nacieszyć życiem tylko we dwoje... - usprawiedliwi przyjaciółkę Aneta.