M jak miłość. Martyna nie zniknie z życia Marcina. Zbliży się do Jakuba - ZDJĘCIA

Jak w "M jak miłość" potoczą się dalej losy Martyny Wysockiej, ukochanej Marcina?

Martyna i Marcin nie będą razem w "M jak miłość" w nowym roku na początku stycznia 2025! Nie ma żadnych wątpliwości, że Marcin wybierze Kamę i ich miłość odżyje już w 1838 odcinku "M jak miłość", pierwszym po przerwie świątecznej. A co będzie z Martyną? Czy posłucha dobrej rady przyjaciółki Agaty (Lidia Pronobis), która doradziła Wysockiej, by zaczęła wszystko od nowa?

Zdjęcia z planu nowych odcinków "M jak miłość" to dowód na to, że u Martyny sporo się zmieni, kiedy bliżej pozna Jakuba Karskiego, przyjaciela i wspólnika Marcina! Czy to możliwe, że połączy ich coś więcej? Przecież Jakub póki co jest szczęśliwy w małżeństwie z Kasią (Paulina Lasota)? Kryzys u Karskich może być szansą dla Martyny...

Przypomnijmy, że w finale 1837 odcinka "M jak miłość", ostatniego w 2024 roku, Martyna wyznała przyjaciółce, że pogodziła się już z rozstaniem z Marcinem, że odpuściła sobie to uczucie, bo w życiu Chodakowskiego nie ma przecież dla niej miejsca. Ale zrobiło jej się przykro, że Agata zaszła w ciążę, a ona znów została sama.

M jak miłość odcinek 1838 ZWIASTUN. Tajemnicze zaginięcie Kamy! Czy Marcin ją odnajdzie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Też bym chciała, żeby w końcu los dał mi jakieś nowe rozdanie... - przyznała Martyna w rozmowie z przyjaciółką w 1837 odcinku "M jak miłość". - Martyna wiesz, że dobrze ci życzę, prawda? Wiele razy o tym gadałyśmy i ty doskonale wiesz, że to wszystko zależy tylko od ciebie. Ty musisz tylko zapomnieć o tym, co było, ruszyć do przodu i nie oglądać się za siebie! No i co ty na to? Brzmi jak dobra rada?- Najlepsza. Może właśnie tak zrobię... Może już najwyższy czas... - dodała Wysocka.

Co połączy Martynę i Jakuba w "M jak miłość" w nowym roku?

Kolejny rozdział dla Martyny w "M jak miłość" w nowym roku zacznie się w momencie, gdy na jej życiowej drodze pojawi się właśnie Jakub. Z ujęć zza kulis serialu wynika, że na jednym spotkaniu Martyny i Jakuba się nie skończy. Będą razem trenować boks, a wspólna pasja może odegrać decydującą rolę w rozwoju ich relacji.

"Na planie @mjakmilosc.official ostatnio trochę boksowaliśmy razem z @magdalenaturczeniewicz 🔥🔥🔥🥊🥊🥊" - potwierdził Krzysztof Kwiatkowski na swoim profilu na Instagramie.

Martyna zostanie w obsadzie "M jak miłość" na dłużej

Od bliskiej przyjaźni Martyny Jakuba do uczucia? No właśnie tego jeszcze nie wiadomo, bo losy Martyny w kolejnych odcinkach "M jak miłość" w 2025 roku na razie trzymane są w tajemnicy. To jednak pewne, że ukochana Marcina z czasów amnezji wcale nie zniknie i na pewno wyjdzie z cienia. Magdalena Turczeniewicz nie odejdzie z obsady "M jak miłość" tak szybko!