Na dobre i na złe, odcinek 940: Nowa pielęgniarka Kinga zdobędzie serce Falkowicza? Zacznie się od konfliktu - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 940 - środa, 15.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 940 odcinku "Na dobre i na złe" zaogni się konflikt Andrzeja z Kingą. Czy w sprawie tej dwójki sprawdzi się powiedzenie "kto się czubi, ten się lubi"? Prawdopodobnie tak, bo Lipska nieźle namiesza w życiu prywatnym oraz zawodowym Falkowicza. Początkowo nie będą nawet wiedzieli, że mają współpracować. Ich nerwy i spór zaogni się przez dzieci. Każde z nich stanie po stronie swojej pociechy. Przypomnijmy, że już raz dorośli skłócili się na "dywaniku" u dyrektorki przedszkola. To początek kolejnego wątku miłosnego w życiu lekarza? Tutaj jeszcze sporo się zadzieje.

Kinga dołączy do personelu Leśnej Góry

Już w 940 odcinku "Na dobre i na złe" Kinga dołączy do lekarzy z Leśnej Góry, a decyzję o jej zatrudnieniu podejmie sama Agata. To właśnie dyrektorka uzna, że przyda jej się pewnego rodzaju zastępstwo. Agata wybierze Kingę jako swoją zastępczynię do spraw personelu. Co ciekawe, już w 940 odcinku "Na dobre i na złe" wyjdzie na jaw, że Lipska i Falkowicz muszą ściśle współpracować... Czy Andrzej z Kingą dogadają się przy okazji spraw zawodowych? Może być różnie, znając zapędy i temperament Falkowicza. Także Lipska nie wyda się kobietą, która łatwo ustąpi.

Kinga i Maria nowymi lekarkami w Leśnej Górze

Zdradzamy, że nie tylko Lipska dołączy do personelu Leśnej Góry. Agata zatrudni także Marię (Katarzyna Wuczko), która również dołączy do grupy lekarzy. To specjalistka od urologii, a w szpitalu w 940 odcinku "Na dobre i na złe" pojawi się jej matka, która koniecznie chce poznać doktora Wilczewskiego (Mateusz Janicki)... Co z tego wyniknie? Jedno jest pewne, obie kobiety wprowadzą sporo zamieszania do życia pozostałych lekarzy.