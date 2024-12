Pierwsza miłość, odcinek 3929: Piotrek na tropie wspólnika Melki! Nie wie, że pociągnie ukochaną na dno - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3929 - piątek, 10.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3929 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek będzie coraz bliżej złapania niebezpiecznego handlarza bronią. Policjant nadal nie dowie się o tym, że Melka robi z gangsterem interesy... Mało tego, nie działa sama, bo w niebezpieczną sytuację wciągnie Białego (Igor Paszczyk) i Ankę (Anna Pentz). Przybrana córka Marysi (Aneta Zając) nie ma jeszcze pojęcia, że ukochany może wpędzić handlarza za kraty, a ją pociągnie na samo dno!

Piotrek i Hubert wpadną na trop Jewgienija w 3929 odcinku "Pierwszej miłości"

Piotrek z Huberem (Rafał Szałajko) będą bardzo blisko schwytania handlarza bronią. W 3929 odcinku "Pierwszej miłości" wpadną na ślad Jewgienija, który dość długo potrafi uciekać policji i się maskować. Wreszcie pojawi się jednak coś, co da policjantom do myślenia. Wpadną na trop i zaczną działać, by doprowadzić do aresztowania niebezpiecznego mężczyzny. Zaczną się przygotowania do policyjnej obławy i nikt nie przewidzi, że cała sprawa może zmienić się w katastrofalną porażkę Melki. Policjanci nie podejrzewają przecież, że dziewczyna Piotrka ma coś wspólnego z handlarzem. Co więcej, Melka nieźle zarabia na wymianach z niebezpiecznym mężczyzną, bogacąc się dzięki nielegalnym interesom.

Melka dowie się o działaniach policji w 3929 odcinku "Pierwszej miłości"

Co ciekawe, Melka przez przypadek dowie się, co planuje Piotrek. Dziewczyna pozna prawdę o planowanej akcji policji i zda sobie sprawę, że jeśli Jewgienij faktycznie zostanie aresztowany, pociągnie ją za sobą na dno! Czy Melka będzie w stanie szybko odkręcić koszmar, w jaki sama się wplątała? Powie wreszcie Piotrkowi o szemranych interesach, na których się wzbogaca? To może być początek końca tej miłości.