Pierwsza miłość, odcinek 3909: Cwana Olka urobi Edwarda. Pójdzie na układ z Dominiką, ale to się źle skończy - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3909 - piątek, 6.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

Nowa kochanka Edwarda zawróci mu w głowie na tyle, że w 3909 odcinku "Pierwszej miłości" ojciec Marysi zainwestuje w fabrykę Emilki. To oczywiście ma być intratny interes dla obu stron, chociaż senior zostanie namówiony na biznes przez Olę i Dominikę. Najpierw cwana bliźniaczka Marysi wywoła skandal w fabryce, zacznie się panoszyć i rozkazywać. Doprowadzi nawet do zwolnienia jednej z pracownic, co wywoła strajk. Później zacznie prosić Edwarda o to, by zainwestował pieniądze w fabrykę, zyskał w ten sposób udziały, a w późniejszym czasie miałby przepisać je na nią.

Niestety Dominika w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" nie przewidzi, że jej zdanie stało się mniej ważne od pomysłów Oli. To właśnie młoda kochanka seniora będzie kierować jego ruchami. Dominika zrozumie, że musi się z nią zbliżyć.

Edward zainwestuje w fabrykę przez wzgląd na Olę

W 3909 odcinku "Pierwszej miłości" biznesmen faktycznie dobije targu z Emilką. Stanie się jednak jasne, że ostateczną "krobką nad i" będzie słowo Oli, a nie Dominiki. Wyjdzie też na jaw, że młoda kobieta ma swoje cele w nowym biznesie partnera. Szkoda tylko, że są one zbieżne z planami Dominiki.

Siostra Marysi zacznie coraz bardziej przesadzać, panoszyć się w firmie, co doprowadzi niektórych do szału. Bliźniaczka będzie pewna, że wkrótce "wygryzie" Emilkę z interesu. Czy aby na pewno?

Dominika zbliży się z Olą, ale nie przewidzi jednego

Zdradzamy, że w 3909 odcinku "Pierwszej miłości" Dominika specjalnie zbliży się do kochanki ojca. Zauważy, że Ola ma duży wpływ na seniora i to właściwie dzięki jej zdaniu uda się podpisać papiery z Emilką. Siostra bliźniaczka Marysi podejmie próby przyjaźni na pokaz, ale nie wie jeszcze, że trafiła na równie cwaną i zadziorną konkurentkę.