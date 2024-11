Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3896: Makabryczny żart w zakładzie pogrzebowym! Lucynka i Lusia będą przerażone - ZDJĘCIA

W 3896 odcinku serialu "Pierwsza miłość" widzowie będą świadkami niecodziennego i przerażającego incydentu w zakładzie pogrzebowym. Lucynka (Delfina Wilkońska), chcąc wprowadzić Lusię (Kaja Ośnicka) oraz jej przyjaciółkę w tajniki swojej pracy, zabierze je do miejsca, które na co dzień budzi respekt i powagę. Jednak to, co miało być edukacyjną wizytą, przerodzi się w koszmar za sprawą złośliwej Helenki, która postanowi zafundować dziewczynom makabryczny żart. Co takiego wydarzy się w 3896 odcinku serialu "Pierwsza miłość"? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!