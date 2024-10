Pierwsza miłość, odcinek 3882: Mateusz przebierze się za leśniczego i uśpi czujność Krystyny! Dopadnie Emilkę? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3882 - poniedziałek, 28.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

Polowanie na psychopatę Mateusza w 3882 odcinku "Pierwszej miłości" będzie jak zabawa w kotka i myszkę! Chociaż całe Wadlewo jest obwieszone plakatami, że groźny morderca uciekł z więzienia i jest na wolności, to Stik nadal będzie się świetnie bawił, obmyślając plan zemsty na Emilce (Anna Ilczuk). Bo to z jej powodu przyjechał do Wadlewa! Wcale nie uciekł do Niemiec, tylko ukrył się w domu samotnej staruszki Mieci, którą zabił, gdy seniorka domyśliła się, że jej zbiegłym zabójcą.

Mateusz będzie coraz bliżej Emilki w 3882 odcinku "Pierwszej miłości"

W czasie gdy Emilka w 3882 odcinku "Pierwszej miłości" odważy się wyjść z domu z synkiem Norbercikiem, ale nadal z obstawą, pilnowana tym razem przez Olka (Krzysztof Wieszczek), nieobliczalny Mateusz w przebraniu leśniczego,zmarłego męża swojej ostatniej ofiary Mieci, zacznie węszyć po Wadlewie. Pewny tego, że nikt go nie rozpozna z brodą, w okularach i czapce. Emilka naiwnie uwierzy, że Mateusz już jej nie zagraża. Ale prześladowca będzie coraz bliżej…

W 3882 odcinku "Pierwszej miłości" Krystyna nie rozpozna psychola Mateusza w przebraniu

Przypadek sprawi, że w 3882 odcinku "Pierwszej miłości" Mateusza spotka Krystyna, która nie rozpozna w nim zabójcy z ogłoszeń. Stik przedstawi się jako leśniczy Mieczysław i ostrzeże ukochaną Mariana Śmiałka, żeby na siebie uważała, bo zło czai się w pobliżu. Będzie miał ze sobą łopatę, którą wykopie w lesie grób dla zamordowanej Mieci.

- Różnych bandziorów można spotkać... Trzeba uważać - usłyszy Krystyna z ust zabójcy.

Mateusz w 3882 odcinku "Pierwszej miłości" zostawi Emilce makabryczny prezent na ogrodzeniu

Blady strach padnie na Emilkę, gdy w 3882 odcinku "Pierwszej miłości" na ogrodzeniu przed domem zobaczy urwana, nadziane na pręty głowy pluszowych maskotek. To będzie jasny znak, że Mateusz dopadnie nie tylko ją, ale i Norbercika. Będzie musiała ukryć się z synem w domu Śmiałka. Ale nawet tam nie będą bezpieczni.