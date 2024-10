Pierwsza miłość, odcinek 3881: Załamanie Marty. Laura przekona ją, by dała szansę Arkowi, ale on zawiedzie - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3881 - piątek, 25.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

Marta nie będzie w najlepszym stanie w 3881 odcinku "Pierwszej miłości". Jej życie znów skręci w dziwne tory, a sytuacja po ucieczce psychola Mateusza z sądu wcale nie polepszy nastroju. Emilka (Anna Ilczuk) i Marta znów znajdą się w zagrożeniu. Stanięcie twarzą twarz z prześladowcą to jedno, ale jego ucieczka z rąk funkcjonariuszy to już zupełnie inna sprawa. Kobiety nie mogą czuć się bezpiecznie.

Jak informowaliśmy, Arek przejmie się losem byłej ukochanej i nie zostawi jej samej po skandalu z kryminalistą. Zawita do Marty i zaproponuje pomoc. Ona jednak zacznie być pełna obaw, czy z powrotem pakować się w relację z mężczyzną.

Laura zacznie namawiać Martę do dania szansy Arkowi

Laura zobaczy Martę w kiepskim stanie w 3881 odcinku "Pierwszej miłości". Wpadnie z pocieszeniem i wsparciem, ale zobaczy na własne oczy, że kobieta cierpi na samotność i przydałby jej się ktoś, kto zapewni poczucie bezpieczeństwa. Laura zacznie namawiać Martę do dania Arkowi szansy. Czy to dobry pomysł, by znów zaufać mężczyźnie, z którym tyle przeszła, a który tak ją zawiódł?

Arek znów zawini

Dobre rady Laury, chociaż dobroduszne i uprzejme, nie zagwarantują Marcie powodzenia. Już w 3881 odcinku "Pierwszej miłości" wyjdzie na jaw, że Arek popełni kolejne błędy. Zamiast odzyskiwać zaufanie byłej ukochanej, on znów zdradzi i zawiedzie... Czy tę sytuację da się jeszcze uratować? Będzie coraz trudniej. To, co wydarzy się w wątku Marty i Arka w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości", póki co pozostaje tajemnicą.