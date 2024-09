Pierwsza miłość, odcinek 3863: Dramat Artura! Po brutalnej kłótni ze Śmiałkiem zostanie wyrzucony z Wadlewa?! – ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3866: Reterski wie o romansie. Wykorzysta powrót do Polski do spektakularnego zniszczenia Melki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3863 - wtorek, 1.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

W nadchodzącym 3863 odcinku "Pierwszej miłości" walka o tytuł sołtysa wejdzie na nowy poziom! Artur, który do tej pory starał się odnaleźć swoje miejsce w Wadlewie, coraz bardziej angażuje się w życie wioski. Jednak Śmiałek, który od lat rządzi Wadlewem, widzi w Arturze poważnego rywala. Mieszkańcy zaczną dzielić się na dwie grupy - jedni wspierają Śmiałka, inni natomiast opowiadają się za Arturem. Atmosfera stanie się coraz bardziej napięta, a kiedy po Wadlewie zaczną krążyć plotki, które mogą zniszczyć reputację Kulczyckiego, stanie się jasne, że konflikt ten nie zakończy się bez dramatycznych konsekwencji.

Plotki i zdrady - Kto knuje przeciwko Arturowi?

Szybko okaże się, że w 3863 odcinku "Pierwszej miłości" Artur będzie musiał zmierzyć się nie tylko ze Śmiałkiem, ale także z tajemniczym wrogiem, który rozpuścił w Wadlewie plotki na jego temat. Kulczycki początkowo podejrzewa, że to Śmiałek stoi za tą intrygą, aby pozbyć się konkurenta w walce o tytuł sołtysa. Jednak prawda okaże się dużo bardziej skomplikowana. Artur nie spodziewa się, że wśród osób, które uważał za sprzymierzeńców, kryje się ktoś, kto aktywnie działa przeciwko niemu. Mieszkańcy Wadlewa, nieświadomi prawdziwych intencji intryganta, zaczną tracić zaufanie do Artura, co jeszcze bardziej pogorszy jego sytuację...

Wygnanie z Wadlewa? Artur na krawędzi

Największy dramat tego odcinka rozegra się pod koniec, kiedy to w 3863 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Śmiałek, który początkowo wydawał się być nieugięty, sam zacznie mieć wątpliwości co do tego, kto stoi za plotkami na temat Artura. Jednak zanim zdąży podjąć jakiekolwiek działania, Artur będzie musiał zmierzyć się z niechęcią ze strony reszty mieszkańców. Czy Kulczycki zostanie wyrzucony z Wadlewa, a jego plany o nowym życiu na wsi legną w gruzach? Wszystko na to wskazuje, że jego przyszłość zależy od tego, jak zakończy się ta brutalna walka o władzę na urokliwej wsi!