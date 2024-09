Pierwsza miłość, odcinek 3862: Karol Weksler zakocha się w przepięknej prawniczce? Atrakcyjna kobieta będzie go reprezentować w trakcie rozwodu z Ewą! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3866: Reterski wie o romansie. Wykorzysta powrót do Polski do spektakularnego zniszczenia Melki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3862 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

Karol, zrozpaczony rozwodem z Ewą, postanowi działać zdecydowanie i weźmie pod uwagę każdą możliwość, by zyskać przewagę. Gdy w 3862 odcinku "Pierwszej miłości" mężczyzna dostanie od Grażyny kontakt do renomowanego prawnika, specjalizującego się w rozwodach, nie spodziewa się, co go czeka. Na umówione spotkanie przyjdzie atrakcyjna kobieta, która natychmiast przyciągnie jego uwagę. Czy to będzie miłość od pierwszego wejrzenia? W 3862 odcinku "Pierwszej miłości" Karol nie będzie mógł oderwać od niej wzroku, a jej pewność siebie i urok sprawią, że będzie gotów jej zaufać bezgranicznie!

Czy między Karolem a prawniczką zaiskrzy coś więcej?

To, co wydarzy się w 3862 odcinku "Pierwszej miłości", może na zawsze odmienić życie Karola. Choć początkowo spotkanie będzie mieć charakter czysto zawodowy, napięcie między nieznajomą a zranionym Karolem zacznie szybko rosnąć. Piękna prawniczka, której imię na razie pozostaje tajemnicą, będzie nie tylko profesjonalistką, ale i kobietą, która wyraźnie zawróci Wekslerowi w głowie.

Możemy zdradzić, że do obsady "Pierwszej miłości" już lada moment dołączy Katarzyna Kołeczek, znana głównie jako serialowa Jagoda z "M jak miłość"! Czy to właśnie ona okaże się przepiękną prawniczką, która pojawi się w otoczeniu Wekslera? Czy Karol będzie w stanie oprzeć się jej wdziękom? W 3862 odcinku "Pierwszej miłości" widzowie będą mieli okazję zobaczyć pierwsze iskry, które mogą zapoczątkować coś więcej niż tylko współpracę związaną z rozwodem.

Rozwód Karola i Ewy! Jaka będzie reakcja kobiety?

Rozwód Karola z Ewą to jedno z największych wydarzeń nadchodzących odcinków, a w 3862 odcinku "Pierwszej miłości" okaże się, że nie tylko prawnicze zagrywki będą tu grać główną rolę. Ewa, która doskonale zna swojego męża, na pewno nie przejdzie obojętnie obok tego, że w jego życiu pojawi się nowa kobieta. Czy będzie zazdrosna o piękną blondynkę, która może skraść serce Karola? Więcej szczegółów poznamy już niebawem!