Pierwsza miłość, odcinek 3845: Tomek przywiezie Kingę do Polski. Poleci prosto w ramiona Artura

Pierwsza miłość. Koniec życia Artura w Wadlewie? Po powrocie do Doroty wróci do Wrocławia?

"Pierwsza miłość" odcinek 3844 - środa, 4.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3844 odcinku "Pierwszej miłości" nastąpi powrót Kingi z Francji. Zdradzona Żukowska wyleciała z kraju po tym, jak wyszła na jaw zdrada Janka z Lilką. To było dla niej za dużo. Chociaż sama mocno zaangażowała się w sprawy rodziców, chyba za bardzo skupiła się na rozstaniu Marka (Maciej Tomaszewski) i Teresy (Ewa Skibińska), a jej własny związek wymknął się spod kontroli, za nic nie chciała patrzeć na zdradzieckiego męża. I tak też będzie na początku nowych odcinków "Pierwszej miłości" po wakacjach.

Tomek przywiezie Kingę do Polski

To Tomek w 3844 odcinku "Pierwszej miłości" przywiezie matkę do Polski. Nie ma jednak mowy o powrocie do mieszkania we Wrocławiu, by doszło do spotkania z Jankiem. Zamiast pojawić się w domu i porozmawiać z mężem, Kinga każe się zawieźć do Wadlewa! Nie z byle powodu, bo przecież tam urzęduje Artur (Łukasz Płoszajski). To właśnie z Kulczyckim będzie się chciała spotkać Kinga. Czyżby były ukochany był jedyną osobą, z którą zraniona Kinga może szczerze porozmawiać? To próba ucieczki od konfrontacji z Jankiem, czy powrót uczuć do Artura?

Janek dowie się o wyjeździe Kingi do Artura i uzna, że małżeństwo pada

Zdradzamy, że wizyta Kingi w Wadlewie nie obejdzie się bez echa. Dziwna decyzja Żukowskiej po powrocie z Francji zaszokuje Janka. Mężczyzna dowie się o wyjeździe żony do Artura i poczuje jeszcze większą niepewność oraz zagubienie. Odbierze to tak, że nie ma już czego ratować... Janek będzie niemal pewny, że małżeństwo z Kingą upada i nie ma już odwrotu. Czy na pewno? Jak potoczą się losy tej pary? To jeden z ciekawszych wątków w nadchodzącym sezonie "Pierwszej miłości" po wakacjach.