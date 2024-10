Pierwsza miłość. Dominika nie wytrzyma i zażąda od Marysi odwołania ślubu! Pozazdrości siostrze małżeństwa - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Ślub Kacpra i Marysi w "Pierwszej miłości"! Dominika nie wytrzyma zazdrości

W nadchodzących odcinkach "Pierwszej miłości" Marysia podzieli się z przyjaciółkami radosną nowiną! Po wielu trudnych chwilach, które przeżyła u boku Kacpra, w końcu przyszedł czas na szczęśliwe zakończenie. Doktor Nowaczyk w pełni odzyskał pamięć, ich miłość przetrwała najtrudniejsze próby, a teraz przed nimi ślub, który ma scementować ich związek. Ale zdradzamy, że nie wszyscy podzielą jej szczęście…

Dominika, siostra Domańskiej, które obecnie przeżywa prawdziwe piekło w swoim życiu osobistym - jej plany ślubne z Emilem wciąż będą w zawieszeniu, a problemy piętrzą się jeden za drugim. Zamiast radości, w sercu Dominiki zacznie kiełkować chorobliwa zazdrość. Gdy tylko dowie się o zaręczynach Marysi i Kacpra, od razu przystąpi do ataku. Zamiast gratulacji, Marysia usłyszy pełne goryczy słowa.

- Który to twój ślub? - Ten będzie ostatni wiesz? - Nie będzie, bo go odwołasz!

Dominika zmusi Marysię do odwołania ślubu z Kacper w "Pierwszej miłości"

Zazdrość to potężne uczucie, które często popycha do radykalnych decyzji. W nadchodzących odcinkach „Pierwszej miłości” zobaczymy, jak Dominika posunie się o krok za daleko. W ataku zazdrości, każe Marysi odwołać ślub!

Kacper, który odzyskał pamięć i w końcu zrozumiał, jak wiele Marysia dla niego znaczy, nie pozwoli, aby Dominika zrujnowała ich szczęście? Być może to właśnie doktor Nowaczyk w nadchodzących odcinkach "Pierwszej miłości" stanie w obronie swojej narzeczonej. Ale czy to wystarczy? Zdradzamy, że Dominika będzie naprawdę zdeterminowana, aby przekonać Marysię do odwołania ślubu. Między siostrami dojdzie do dramatycznej konfrontacji, której finał pozostanie niepewny.

"Pierwsza miłość". Czy Marysia zdecyduje się odwołać ślub?

W nadchodzących odcinkach "Pierwszej miłości" przed Marysią i Kacprem rozegra się dramatyczny czas przygotowań do ślubu. Czy Dominika zmieni swoje podejście i w końcu pogodzi się z tym, że jej siostra wychodzi za mąż? A może zazdrość okaże się silniejsza i zniszczy szczęście Marysi na zawsze? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem!