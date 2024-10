Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3865: Ślub Dominiki i Emila odwołany?! Mężczyzna uzna, że nie chce dłużej z nią być - ZDJĘCIA

Ślub Dominiki (Aneta Zając) i Emila (Łukasz Garlicki) stanie pod wielkim znakiem zapytania! Mężczyzna zacznie mieć poważne wątpliwości, czy chce dalej być z ukochaną, a co za tym idzie - czy ich ślub w ogóle dojdzie do skutku. Decyzja, która zapadnie w 3865 odcinku "Pierwszej miłości", może zmienić wszystko. Czy to możliwe, że Emil uzna, że nie chce dłużej wiązać się z pewną siebie Dominiką? Wszystko zacznie się od zaskakującej rozmowy z Edwardem (Marek Siudym), ojcem Dominiki, który zabierze go na cmentarz, gdzie ujawni szokujące fakty o ich rodzinie. W 3865 odcinku "Pierwszej miłości" Emil dowie się czegoś, co wprawi go w osłupienie i zmusi do przemyślenia związku z Dominiką!