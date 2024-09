Pierwsza miłość. Bomba na weselu! Oliwka zniszczy ślub Kaliny i Oskara? Krystian w dramatycznej akcji ratunkowej! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość. Koniec życia Artura w Wadlewie? Po powrocie do Doroty wróci do Wrocławia?

"Pierwsza miłość". Ślub Kaliny i Oskara pod znakiem zapytania

W nowym sezonie "Pierwszej miłości" Kalina i Oskar będą szykować się do ślubu, który ma być spełnieniem ich marzeń. Niestety, na horyzoncie znów pojawi się Oliwka, która od dawna uprzykrza im życie! Choć dotąd jej intrygi nie przyniosły konkretnego zamierzonego efektu, teraz może być inaczej. Oliwka, pełna determinacji, zrobi wszystko, aby zatrzymać Kalinę i Oskara przed wejściem na nową drogę życia.

W najnowszym zwiastunie "Pierwszej miłości" Krystian wykona tajemniczy telefon, informując, że w budynku, gdzie mają przebywać Kalina i Oskar, istnieje podejrzenie, że została podłożona bomba. Czyżby to była robota Oliwki? Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ona może stać za tym dramatycznym atakiem!

Bezwględna Oliwka podłoży bombę na ślubie Kaliny i Oskara?

Krystian, który wciąż będzie obecny w życiu byłej żony, w jednym z odcinków w nowym sezonie "Pierwszej miłości" wykona telefon, który może zmienić wszystko. Jak słyszymy w najnowszym zwiastunie - w rozmowie padną przerażające słowa – "w budynku, gdzie mają przebywać Kalina i Oskar, może być podłożona bomba." Ta szokująca informacja wywoła lawinę spekulacji. Czy to możliwe, że Oliwka, zdeterminowana, by rozdzielić zakochanych, posunie się do tak ekstremalnego kroku?

Czy ślub Kaliny i Oskara dojdzie do skutku?

Wszystkie te dramatyczne wydarzenia każą się zastanowić, czy ślub Kaliny i Oskara w ogóle dojdzie do skutku. Czy młoda para zdoła pokonać przeszkody i powiedzieć sobie "tak", mimo że nad ich głowami będzie wisieć widmo tragedii? A może Oliwka rzeczywiście posunie się do desperackiego czynu, aby zrealizować swoje marzenia? Jedno jest pewne - nadchodzące odcinki "Pierwszej miłości" będą pełne napięcia, niespodzianek i emocji, jakich jeszcze nie było!