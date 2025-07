Na Wspólnej znika z ramówki! Nie będzie nowych odcinków w sierpniu

Dlaczego nie ma 4069-4072 odcinków „Na Wspólnej” od poniedziałku 18.08.2025 do czwartku 21.08.2025 roku o 20.15 w TVN?

Widzowie „Na Wspólnej” będą musieli uzbroić się w cierpliwość! A wszystko przez to, że nie zobaczą premierowych 4069-4072 odcinków swojego ulubionego serialu od poniedziałku 18.08.2025 do czwartku 21.08.2025 roku o 20.15 w TVN, a więc aż przez cały tydzień!

W tych dniach stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę, w efekcie której nie znalazła miejsca dla uwielbianego "Na Wspólnej"! Ale czemu kultowy serial TVN wyleci aż na cały tydzień? Otóż jest ku temu ważny powód!

Co pokaże TVN zamiast premierowych 4069-4072 odcinków „Na Wspólnej”?

TVN nie pokaże premierowych 4069-4072 odcinków „Na Wspólnej” od poniedziałku 18.08.2025 do czwartku 21.08.2025 roku o 20.15 na swojej antenie ze względu na Top Of the Top Sopot Festival, który od lat emituje na swojej stacji w połowie sierpnia!

I z tego względu "Na Wspólnej" znów jak co roku musiało ustąpić swojego miejsca, gdyż muzyczne show zacznie się już o 19.35 z przerwą w emisji na "Sport" i "Pogodę" i wróci z powrotem o 19.55 i już bez żadnych innych przerywników będzie emitowane aż do 23 z minutami i to każdego dnia festiwalu!

I przez to "Na Wspólnej" musiało wylecieć z ramówki aż na tydzień, gdyż festiwal jak zawsze potrwa aż 4 dni i to właśnie w czasie emisji kultowego serialu TVN, który w porównaniu do konkurencyjnych stacji, leci także i w wakacje! I spokojnie, bo jeszcze w nie wróci!

Kiedy będzie można zobaczyć premierowe 4069-4072 odcinki „Na Wspólnej” w TVN i jak długo potrwa ta zmiana?

A to dlatego, że "Na Wspólnej" wróci z kolejnymi premierowymi 4069-4072 odcinkami już w następnym tygodniu! Także widzowie mogą odetchnąć z ulgą, gdyż zobaczą je już normalnie od poniedziałku 25.08.2025 do czwartku 28.08.2025 roku o 20.15 w TVN!

A jak ktoś już nie będzie mógł się ich doczekać, to z pewnością będą one dostępne wcześniej w serwisie Player.pl, jednak za dostęp do nich będzie trzeba zapłacić! A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu czekać do normalnej emisji w TV!

I będzie na co, gdyż w premierowych 4069-4072 odcinkach "Na Wspólnej" emocji nie zabraknie! Szczególnie w wątku chorej Anki (Sonia Mietielica), która po koszmarze o śmierci Jasia (Kazio Wierzbicki) zdecyduje się w końcu umówić z psychiatrą i udać na terapię. A to wszystko przy wsparciu nie tylko Igora (Jakub Wesołowski), ale także i Ewy (Ewa Gawryluk), a nawet i Julki (Maja Oświecińska)! Ale z jakim skutkiem? To przekonamy się już w tych odcinkach!