Na Wspólnej, odcinek 4065: Syn Igora i Anki w ciężkim stanie w szpitalu! Zatruje własne dziecko - ZDJĘCIA, WIDEO

Na Wspólnej, odcinek 4065: Syn Igora i Anki w ciężkim stanie w szpitalu! Zatruje własne dziecko

2025-08-11 9:53

W 4065 odcinku "Na Wspólnej" Anka (Sonia Mietielica) doleje Jasiowi (Kazio Wierzbicki) jakiś preparat do mleka, po czym zamontuje w salonie kamerkę, aby mieć pogląd na bieżąco, gdy ona wyjdzie na wizytę do psychiatry. I w pewnym momencie przerażona Julka (Maja Oświecińska) zadzwoni do Igora (Jakub Wesołowski) i powie mu, że stan jej brata drastycznie się pogorszył! Oczywiście, w 4065 odcinku "Na Wspólnej" Nowak od razu ruszy do mieszkania, ale jako pierwsza dotrze tam jego partnerka, która od razu zacznie oskarżać o wszystko jego córkę! Tym bardziej, że stan zatrutego synka będzie na tyle poważny, że dziecko skończy w szpitalu! Czy przeżyje? Koniecznie poznaj szczegóły, zobacz WIDEO i w naszą GALERIĘ ZDJĘĆ!

"Na Wspólnej" odcinek 4065 - poniedziałek, 11.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4065 odcinku "Na Wspólnej" Anka w końcu zgodzi się wybrać na wizytę do psychiatry, którą będzie sugerował jej Igor po rozmowie z Ewą (Ewa Gawryluk) i Arkiem (Marek Kalita)! Zdradzamy, że to Ostrowski jako pierwszy zdiagnozuje ukochaną Nowaka i wskaże, że jej dziwne zachowanie może być objawem depresji poporodowej, z która ani ona sama, ani przy oni bez wsparcia specjalisty nie będą w stanie jej pomóc.

I choć początkowo Anka odrzuci te sugestię, to dla świętego spokoju najbliższych jednak się na nią zapisze. Tym bardziej, że jej zachowanie stanie się coraz bardziej dziwne, przez co i Igor zacznie na to naciskać! I w ten sposób w 4065 odcinku "Na Wspólnej" Nowak dopnie swego, bo Anka zgodzi się na wizytę, z której tym razem już nie odwoła, jak zrobi to za pierwszym razem. Ale oczywiście nie pójdzie na nią od tak, gdyż w jej głowie zrodzi się kolejny niebezpieczny pomysł...

Stan Jasia drastycznie się pogorszy w 4065 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4065 odcinku "Na Wspólnej" tuż przed swoim wyjściem Anka doleje synkowi jakiś preparat do mleka, po czym zamontuje w salonie kamerkę, aby mieć pogląd na bieżąco. Tym bardziej, że zostawi synka samego z Julką, gdyż Igor będzie w pracy. I w pewnym momencie odbierze on od córki przerażający telefon o pogorszeniu się stanu jego synka, co oczywiście także zauważy i usłyszy jego ukochana.

I to właśnie ona w 4065 odcinku "Na Wspólnej" wróci do mieszkania jako pierwsza i od razu zacznie oskarżać Julkę o krzywdzenie dziecka. I będzie mieć na to argumenty, gdyż przecież jej nie będzie akurat przy synku. A sama oczywiście nie przyzna się do tego, że dodała mu czegoś do mleka!

Syn Anki i Igora przedawkuje witaminę D w 4066 odcinku "Na Wspólnej"!

Choć to i tak wyjdzie na jaw, gdyż stan Jasia w 4065 odcinku "Na Wspólnej" z każdą chwilą zacznie się pogarszać, a chłopiec zacznie nawet gwałtowanie wymiotować. I wówczas Anka i Igor będą musieli jechać z nim do szpitala.

I w 4066 odcinku "Na Wspólnej" oboje zaczną drżeć o życie synka! Tym bardziej, gdy okaże się, że przedawkował on witaminę D, którą w tajemnicy w zwiększonej dawce podawała mu właśnie Anka, czym tylko mu zaszkodziła, bo chłopiec będzie musiał pilnie przyjąć kroplówkę. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji Jaś przeżyje, ale kto wie, ile jeszcze u boku, szkodzącej mu Anki będzie w stanie wytrzymać... Czy skończy tak jak jej pierwszy synek i w końcu i on umrze? Przekonamy się niebawem!

