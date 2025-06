Na Wspólnej. Sabina zniknie? Widzowie mają już dość śląskiej matki Wojtka!

Śląska Sabina nie podbiła serc widzów "Na Wspólnej"!

Sabina wróciła do "Na Wspólnej" po 7 latach nieobecności, ale niestety jej powrót nie był usłany różami! I to nie tylko dlatego, że pożegnała swojego męża Franciszka (śp. Jerzy Król) i sama musiała zmierzyć się z niespodziewanym powrotem jego brata Juliusza do życia jej i Wojtka! Tym bardziej, że ta dwójka będzie skrywać pewną tajemnicę, o której Szulc tak szybko się nie dowie!

Ale to wcale nie to tak zaczęło denerwować fanów "Na Wspólnej"! I choć ich zdaniem ten wątek faktycznie za długo się ciągnie, to jednak zdecydowanie bardziej przeszkadzają im sami aktorzy! I mimo iż dostało się też samemu Danielowi Olbrychskiemu, to jednak bardziej oberwała właśnie Małgorzata Duda-Kozera, a więc serialowa Sabina! Ale czemu?

Widzowie nie mogą już słuchać i oglądać matki Wojtka w "Na Wspólnej"!

Widzowie "Na Wspólnej" mają już serdecznie dość śląskiej matki Wojtka, którym przeszkadza nie tylko jej wymowa języka polskiego, ale także i śląskiego, gdyż po prostu nie umie się nim posługiwać. I to do tego stopnia, że fanów bolą uszy! I to nie tylko rodowitych Ślązaków, ale także mieszkańców innych części Polski!

A do tego wszystkiego, fani "Na Wspólnej" narzekają jeszcze na wygląd Sabiny, a zwłaszcza na jej siwą i ich zdaniem nietrafioną perukę, która także znalazła się pod ostrzałem widzów! I wówczas doszło do sytuacji, że już nie tylko nie mogą oni słuchać Szulcowej, ale także i jej oglądać i aż zaczęli domagać się jej usunięcia z kultowego serialu TVN, albo po prostu jego zakończenia, gdyż wątek jej i Juliusza, w ich ocenie, tylko go psuje!

- Fatalny błąd obsadowy, fatalne aktorstwo i mowa, a peruka po to, by było jeszcze gorzej;

- Ta kobieta to koszmar tego serialu,skąd oni ja wykopali;

- Przykro stwierdzić, ale Śląska mama to porażka. Skoro nie można było zatrudnić aktorki ze Śląska, to trzeba było zostać przy języku polskim. A tu niestety polski i śląski skaleczony ;

- Każda kobieta że Śląska dala by lepiej radę niż ta pani;

- To pomieszanie z poplątaniem śląskiego, góralskiego i polszczyzny- tragedia;

- Dosłownie, nie da się tego słuchać i nic z śląskim językiem wspólnego nie ma...;

- Dokładnie. Tej aktorce nic nie wychodzi, a dla mnie to nieudany wybór ;

- I tu się kłania ,,trzeba wiedzieć kiedy zejść ze sceny" z całym szacunkiem dla p. Daniela. A pani w peruce z Aliexpres to już kompletna porażka;

- Coś okropnego, Śląska mama w tej peruce wygląda okropnie;

- Nie da się patrzeć na tę matkę Wojtka...peruka masakra i ta jej mowa ..;

- Nie da się jej słuchać. No tragiczna wręcz;

- Psujecie fajny serial tą "Ślązaczką";

- Nikogo bardziej sztucznie mówiącego nie znaleźliście niż ta kobieta w peruce ?? Masakra ...;

- A już myślałam , że tylko mnie tak drażni ta niby Ślązaczka , tragedia i to prawda nie da się ani jej słuchać ani na nią patrzeć , lepiej wyślijcie ja do domu ;

- Kto jej dobierał takie dziadostwo na głowę, no mogła się choć trochę nauczyć mówić po Śląsku skoro taka rolę dostała;

- Ślązaczka i Olbrychski do lamusa. Psuja serial;

- Ona i Olbrychski po co? Nie ma już pomysłu to trzeba zakończyć serial!

Czy Szulcowa wyleci z "Na Wspólnej" w kolejnych odcinkach?

Ale czy jest w ogóle możliwe, aby Sabina faktycznie zniknęła z "Na Wspólnej" i pociągnęła ze sobą Juliusza? Na pewno nie od razu, gdyż ich wątek jeszcze będzie się toczył przez kilka najbliższych odcinków! Co prawda, w 4032 odcinku "Na Wspólnej" matka Wojtka faktycznie wróci do siebie na Śląsk, ale jej wątek wcale się nie skończy! A wręcz przeciwnie, gdyż właśnie wtedy tajemnica jej i Juliusza wyjdzie na jaw, gdy sam Kwiatkowski zdradzi ją Żanecie (Anna Guzik)!

A mianowicie to, że to właśnie on jest ojcem Wojtka, o czym dowie się także sam zainteresowany, gdy Juliusz sam wyląduje w szpitalu, ale nie umrze! I choć będzie potrzebował przeszczepu nerki, której Szulc nie będzie chciał mu oddać, to tak łatwo się nie podda i nie zniknie z ich życia! I wówczas zacznie z nimi batalię o spadek po zmarłym Franciszku! A zatem, póki co o zniknięciu Sabiny i Juliusza nie będzie mowy! A potem, kto wie, może scenarzyści wsłuchają się w głosy widzów! Ale z pewnością nawet, gdyby, to nie stanie się to tak szybko!