Na Wspólnej, odcinek 4270: Greg będzie znów znęcał się nad Eweliną! Taką karę jej wymierzy za kupno kremu - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4270 - środa, 26.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4270 odcinku "Na Wspólnej" Greg znów poniży swoją żonę, gdy przejrzy rachunek za kolejne zakupy. Kalski dostrzeże na nim krem, za który już ostatnio skazał Ewelinę. A tym razem wcale nie będzie inaczej, mąż ponownie nie będzie mógł żonie darować tego, że wydaje jego pieniądze na siebie. Mimo tego, że jej samej zabroni pracować w zawodzie anglistki, przez co Kalska nie będzie mieć swoich oszczędności i nie będzie mogła na nic sobie pozwolić.

Do tego stopnia, że w 4270 odcinku "Na Wspólnej" znów spotka się z poniżeniem, gdy jej mąż przejrzy kolejny rachunek, na którym będzie widniał krem. I wówczas nie poprzestanie już tylko na słownym upokarzaniu żony, bo przejdzie także i do czynów!

Tak Greg upokorzy swoją żonę w 4270 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4270 odcinku "Na Wspólnej" Greg naleje sobie trunku do kieliszka, po czym wygodnie rozsiądzie się na kanapie z telefonem w ręku niczym jakiś król. Ale oczywiście jego żona nie będzie mogła zrobić tego samego i do niego dołączyć, bo w tym czasie na jego oczach będzie odbywać karę.

W 4270 odcinku "Na Wspólnej" Kalski każe żonie wykonywać karne ćwiczenia, w trakcie których oczywiście nie obędzie się bez jego komentarzy. Greg będzie wyśmiewał Ewelinę i patrzył na nią nie tylko z wyższością, ale i pogardą. A ona nie będzie mogła przestać, bo to źle będzie mogło się dla niej skończyć, w związku z czym podda się temu upokorzeniu.

Ewelina nie będzie w stanie postawić się mężowi sadyście w 4270 odcinku "Na Wspólnej"!

I choć w 4271 odcinku "Na Wspólnej" jej córka Jagoda (Laura Zawadka) zacznie ją błagać, aby więcej nie godziła się na takie upokorzenia ze strony ze strony jej ojca, to Ewelina nie będzie w stanie mu się postawić.

Tym bardziej, że doskonale będzie wiedziała, czym to mogłoby się dla niej skończyć, bo Kalski będzie zdolny do jeszcze gorszej podłości. I niestety w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" ją zademonstruje, gdy najpierw posunie się do pobicia żony, a następnie nawet spróbuje ją nawet zabić...

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