Na Wspólnej, odcinek 4242: Jolanta na randce z Bożydarem Kluskiem! Odbije Milenie męża? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4242 - środa, 8.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4242 odcinku "Na Wspólnej" Brygida (Maja Wolska) zaprezentuje Bożydarowi lokal na dachu Wspólnej, w której mógłby otworzyć swoją wymarzona restaurację. Tym bardziej, że Klusek nie będzie miał zamiaru bezczynnie siedzieć w stolicy i po rezygnacji z przemysłu mięsnego znajdzie pomysł na nowy biznes i to także związany z jedzeniem.

Zwłaszcza, że będzie miał w tym już pewne doświadczenie, a do pełni szczęścia będzie potrzebne mu do tego jeszcze dobre miejsce, które znajdzie dla niego przyszła synowa. Tyle tylko, że niespodziewanie zaczną o nie rywalizować także Zdybicka (Anna Samusionek) z Baliszewskim (Piotr Jankowski). Ale w 4242 odcinku "Na Wspólnej" i Miauczyńska z Kluskiem nie odpuszczą. Szczególnie, gdy Bożydar zobaczy miejsce na własne oczy i będzie nim zachwycony.

Bożydar uczci swój sukces z Jolantą, a nie Mileną w 4242 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4242 odcinku "Na Wspólnej" Bożydar będzie pewien, że Brygida znalazła dla niego perełkę, bo restauracja w takim miejscu i z takim widokiem po prostu będzie musiała odnieść sukces. Klusek od razu postanowi to uczcić i opowiedzieć o swoich planach.

Tyle tylko, że już nie żonie, która za jego plecami będzie flirtowała z innymi mężczyznami na aplikacji randkowej i wstawiała tam swoje gorące zdjęcia, o czym raczy donieść mu Jolanta. Mimo tego, że szantażowana przez nią Kluskowa jej zapłaci, to Miauczyńska jednak i tak wyśle mu zdjęcia.

I wówczas tak wkurzy Milenę, że ta postanowi się zemścić i zniszczy jej randkę z Tobiaszem (Jacek Grondowy)! Kluskowa powie mu, jaka tak naprawdę jest Jolanta. Tym bardziej, gdy wyjście na jaw jej sekretu sprawi, że jej małżeństwo zawiśnie na włosku i jak widać jeszcze się nie poskleja, skoro w 4242 odcinku "Na Wspólnej" Bożydar wybierze Jolantę, a nie żonę, co matka Brygidy także postanowi wykorzystać!

Tak Jolanta przygotuje się na spotkanie z Kluskiem w 4242 odcinku "Na Wspólnej"!

Zwłaszcza, że w 4242 odcinku "Na Wspólnej" Jolanta pokaże się Bożydarowi w zupełnie innym wydaniu niż zawsze. Tym bardziej, że spotka się z Kluskiem w naprawdę eleganckim lokalu i postanowi dotrzymać mu kroku. Szczególnie, że mężczyzna pojawi się w garniturze, zw związku z czym i ona wskoczy w sukienkę.

Ale na tym w 4242 odcinku "Na Wspólnej" nie poprzestanie i zainwestuje także w makijaż i fryzurę, przez co będzie wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas! Do tego stopnia, że aż trudno będzie ją rozpoznać, bo matka Brygidy tak się zmieni i przejdzie tak spektakularną metamorfozę.

Oni pokrzyżują plany matki Brygidy w 4242 odcinku "Na Wspólnej"!

Czyżby w 4242 odcinku "Na Wspólnej" Jolanta zagięła parol na bogatego Bożydara i postanowiła odbić Milenie męża, aby się na niej zemścić? A przy okazji i ustawić, bo Klusek nie będzie narzekał na brak pieniędzy jeszcze zwłaszcza, gdy otworzyłby lokal w takim miejscu.

A że ona "straci" na kradzieży kosztowności z ich domu, czego nikt z ich rodziny poza Remkiem nie będzie wiedział, bo Jolanta w końcu odda mu skradzione przedmioty przez Lucynę (Żaneta Łabudzka), to byłoby to jej bardzo na rękę. Szczególnie, że do czasu spotkanie będzie się naprawdę dobrze układać. Do tego stopnia, że Miauczyńska będzie bajerować Kluska, a on będzie się uśmiechał.

Jednak w 4242 odcinku "Na Wspólnej" równie niespodziewanie popsują Ilona z Adrianem, którzy usłyszą o planach Bożydara, o których tak ochoczo będzie opowiadał Jolancie, że zaczną je głośno komentować. Zdybicka i Baliszewski zaczną kpić z Kluska, aż wreszcie nazwą go burakiem z kasą, czego on w końcu nie wytrzyma i ostro na to zareaguje.

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