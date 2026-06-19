Na Wspólnej, odcinek 4236: Jolanta zaszantażuje Milenę! Tak załatwi ją matka Kluska - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4236 - poniedziałek, 29.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4236 odcinku "Na Wspólnej" matka Brygidy będzie musiała oddać paserowi aż dwukrotną kwotę za biżuterię, którą wcześniej Lucyna (Żaneta Łabudzka) na jej polecenie ukradła z posiadłości Klusków. Matka Brygidy i jej koleżanka będą musiały oddać kosztowności, gdy Remigiusz odkryje w mieszkaniu Brygidy skradzioną bransoletkę, a Miauczyńska powie mu, że to koleżanka matki stoi za kradzieżą. Wówczas policjant postawi im ultimatum i każe oddać biżuterię, grożąc im poważnymi konsekwencjami w przeciwnym razie.

Tyle tylko, że w 4236 odcinku "Na Wspólnej" Jolantę będzie to sporo kosztować. Ale oczywiście znajdzie i na to sposób. Zwłaszcza, gdy dzięki Tobiaszowi (Jacek Grondowy) odkryje, że Milena także ma profil na aplikacji randkowej, czym postanowi ją zaszantażować, aby uzyskać pieniądze.

Matka Brygidy wykiwa Milenę w 4236 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4236 odcinku "Na Wspólnej" matka Brygidy postawi Milenie ultimatum. Jolanta da Kluskowej jasno do zrozumienia, że jeśli jej nie zapłaci, to jej gorące zdjęcia z aplikacji randkowej trafią w ręce Bożydara. Oczywiście, w tej sytuacji matka Remigiusza zdecyduje się jej zapłacić, aby tylko mąż nie dowiedział się prawdy. Kobieta będzie mieć nadzieję, że po uzyskaniu pieniędzy Miauczyńska jej odpuści, ale niestety się pomyli!

Wszystko przez to, że w 4236 odcinku "Na Wspólnej" Jolanta i tak wyśle Bożydarowi jej ponętne zdjęcia z aplikacji randkowej. Wściekła Milena postanowi od razu skonfrontować się z matką Brygidy, która zacznie tłumaczyć się pomyłką, ale matka Kluska jej nie uwierzy! Do tego stopnia, że przysięgnie jej zemstę.

- Kliknęłam, chciałam to wyrzucić i poszło, no - spróbuje wytłumaczyć się Jolanta.

- Ty nie wiesz, z kim zadarłaś. Zniszczę cię, przysięgam - obieca jej Milena.

Tak Kluskowa zemści się na Miauczyńskiej w 4237 odcinku "Na Wspólnej"!

Zwłaszcza, że po otrzymaniu zdjęć w 4237 odcinku "Na Wspólnej" małżeństwo Klusków zawiśnie na włosku. Tym bardziej, gdy dojdą jeszcze do tego flirty Mileny na aplikacji randkowej, czego Bożydar nie będzie w stanie jej darować. Do tego stopnia, że zacznie nawet myśleć o najgorszym!

Oczywiście, w 4237 odcinku "Na Wspólnej" Milena tak tego ie zostawi i jak przysięgnie wcześniej Jolancie postanowi się na niej odegrać. Kluskowa zjawi się na randce Miarczyńskiej z Tobiaszem i ujawni mu, jak bezwzględna potrafi być matka Brygidy. Czy zniechęci tym mężczyznę? Czy zrezygnuje on z ich dalszej znajomości? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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