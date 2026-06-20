Na Wspólnej, odcinek 4234: Remek zdemaskuje Jolantę! Postawi matce Brygidy ultimatum

"Na Wspólnej" odcinek 4234 - środa 24.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4234 odcinku "Na Wspólnej" Remek w końcu odkryje, kto stoi za włamaniem i kradzieżą w domu jego rodziców. Zdradzamy, że Klusek najpierw znajdzie bransoletkę swojej matki w mieszkaniu swojej narzeczonej, ale oczywiście nawet przez myśl mu nie przejdzie, że to Brygida mogłaby stać za ograbieniem jego najbliższych.

I słusznie, bo w 4234 odcinku "Na Wspólnej" to faktycznie nie będzie sprawka Brygidy, a jej matki i jej koleżanki, do czego policjant równie szybko dojdzie, gdy podczas tworzenia listy gości na ich ślub Miauczyńska wspomni o Lucynie. Remek od razu podłapie temat i zacznie wypytywać narzeczoną o kobietę, która zdradzi mu, że to właśnie ona nauczyła ją kraść samochody. I wtedy dla Kluska stanie się jasne, że to ona stoi za włamaniem i kradzieżą w domu jego rodziców.

Remek skonfrontuje się z Jolantą w 4234 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4234 odcinku "Na Wspólnej" wściekły Remek postanowi natychmiast skonfrontować się ze złodziejkami. Klusek wyjdzie z mieszkania Miauczyńskiej i uda się na dziedziniec, gdzie akurat będzie sprzątać jeszcze niczego nieświadoma Jolanta.

- Dzień dobry - przywita ją Remek.

- Cześć Remek. Co tam? - spyta na luzie Jolanta.

W tym momencie w 4234 odcinku "Na Wspólnej" Klusek wyciągnie bransoletkę, którą Lucyna ukradła z domu jego matki i pokaże ją Jolancie. Oczywiście, matka Brygidy zacznie robić dobrą minę do zlej gry, ale policjant nie da się nabrać na jej gierki.

- Poznaję to pani? To mojej matki. Zostało skradzione, a teraz dziwnym trafem znajduje to w mieszkaniu Brygidy - wyrzuci jej Klusek.

- A co ja mam do tego? Pewnie Oliwcia zabrała, nie? - okłamie go Miauczyńska.

- Niech pani nie udaje - poprosi ją policjant.

- Ty, ale co ty? Oskarżasz mnie? Przecież wiesz, że ja byłam z twoimi rodzicami - usprawiedliwi się matka Brygidy.

- Ale pani przyjaciółka Lucyna już nie. Pani chyba zapomniała, czym ja się zajmuję. Ja widziałem milion takich akcji. Wiem, że same to zaplanowałyśmy - wypomni jej Remek.

- Weź przestań, co ty gadasz, weź - Jolanta wciąż nie będzie miała zamiaru się przyznać.

Klusek zaszantażuje matkę Brygidy w 4234 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak, gdy w 4234 odcinku "Na Wspólnej" Remek wspomni jej o konsekwencjach, to Jolanta już nie będzie tak pewna swego. Zwłaszcza, gdy Klusek zacznie grać na jej uczniach względem córki!

- Albo pogadamy szczerze, albo to zgłoszę - Klusek postawi sprawę jasno.

- Tak? To czemu jeszcze nie zgłosiłeś? - spróbuje podejść go Miauczyńska.

- Bo Brygida wierzy, że pani się zmieniła. I że pierwszy raz ma taką matkę, na jaką naprawdę zasługuje. Dlatego dam pani szansę. Jeśli oddacie wszystko, co Lucyna ukradła - wyjaśni policjant.

I dopiero wtedy w 4234 odcinku "Na Wspólnej" Jolanta się przyzna. Tyle tylko, że wówczas pojawi się dla niej kolejny problem, bo nie będzie już dysponować łupami Lucyny, a Remek nie będzie zamierzał odpuszczać, co do ich oddania! Zwłaszcza, ze to on będzie miał kartę przetargową w ręku, czego Miauczyńska będzie doskonale świadoma.

- Remek, ej, a jak tak, wiesz hipotetycznie ona już tego nie ma? - spyta go matka Brygidy.

- To odzyskacie - uzna Remek.

- Ale jak hipotetycznie tak się. Nie da się teraz już - zauważy Jolanta.

- Dwie takie specjalistki jak wy na pewno coś wykombinują. A jak nie, to Brygida się wszystkim dowie - zakończy Klusek, po czym odejdzie, zostawiając Miauczyńską z nietęgą miną.

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