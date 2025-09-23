Na Wspólnej, odcinek 4090: Igor pozbawi chorą Ankę praw rodzicielskich? Tylko tak zdoła uratować Jasia

"Na Wspólnej" odcinek 4090 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4090 odcinku "Na Wspólnej" Igor zacznie na poważnie bać się powrotu chorej Anki ze szpitala psychiatrycznego! Tym bardziej, gdy już będzie wiedział, że cierpi ona na przeniesiony zespół Münchhausena, przez co będzie stanowić dla Jasia poważne niebezpieczeństwo! A on przecież nie będzie chciał dłużej narażać ich synka!

Dlatego w 4090 odcinku "Na Wspólnej" poszuka w tym temacie wsparcia u Kamila. Nowak zwierzy się swojemu przyjacielowi ze swoich obaw, a ten poradzi mu, aby w tej sytuacji pomyślał nawet o ograniczeniu swojej chorej partnerce praw rodzicielskich do ich synka! Ale czy dziennikarz się na to zdecyduje? Tym bardziej, że to wcale nie będzie takie proste!

Igor sam złamie ultimatum postawione swojej chorej partnerce w 4090 odcinku "Na Wspólnej"?

Wszystko przez to, że w 4090 odcinku "Na Wspólnej" Igor będzie miał w pamięci ultimatum, jakie postawił swojej chorej partnerce. Przypomnijmy, że już wtedy Nowak zagroził jej, że jeśli nie podejmie ona leczenia, to już nigdy nie zobaczy ona ich synka! I w tej sytuacji chora Anka już nie miała wyboru i zgodziła się na leczenie, gdyż przecież nie chciała go stracić.

A teraz w 4090 odcinku "Na Wspólnej" Nowak miałby wyrolować i ją i ograniczyć jej prawa rodzicielskie do Jasia, mimo iż zgodziła się na jego warunek? Oczywiście, w tym momencie Igor byłby do tego zdolny, gdyż po ataku chorej ukochanej na niego, w końcu przejrzał na oczy i zaczął działać. Ale czy posunie się aż do tego?

Leczenie chorej Anki w szpitalu psychiatrycznym w 4090 odcinku "Na Wspólnej" nie przyniesie efektów?

A może w 4090 odcinku "Na Wspólnej" Igor postanowi dać swojej chorej ukochanej kolejną szansę? Tym bardziej, że przecież w szpitalu psychiatrycznym będzie ona pod okiem specjalistów, którzy zadbają o to, aby wróciła do zdrowia i nie stanowiła zagrożenia dla siebie i swoich najbliższych, w tym oczywiście i synka.

Ale czy rzeczywiście tak będzie i leczenie chorej Anki w 4090 odcinku "Na Wspólnej" przeniesie takie rezultaty? A może jednak Igor nie będzie miał wyjścia i zdecyduje się pójść za radą Kamila? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!