Na Wspólnej, odcinek 4077: Dex weźmie się za Ulę! Zaprosi córkę Kamila do siebie

"Na Wspólnej" odcinek 4077 - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4077 odcinku "Na Wspólnej" Ula i Dex znów się spotkają, ale tym razem już nie w szpitalu, gdzie obydwoje będą pracować, a już w mieszkaniu Wolskiego! Tym bardziej, że od razu złapią ze sobą wspólny język, przez co będą się ze sobą świetnie dogadywać. Tak samo jak kiedyś Dex ze swoją dziewczyną Matyldą. Ale teraz wszystko się zmieni!

A to dlatego, że w 4077 odcinku "Na Wspólnej" Matylda zacznie unikać swojego ukochanego, gdy Kuba (Kacper Łukasiewicz) pozna jej sekret przy okazji szpiegowania swojej byłej dziewczyny Majki (Karolina Michalus)! Zdradzamy, że Brzozowski odkryje, że obie dziewczyny pozują na kamerkach dla obcych mężczyzn, dzięki czemu szybko się bogacą! I choć za jej namową o niczym nie powie Dexowi, to chłopak i tak dowie się o działalności Majki, którą tak ostro skrytykuje, że i Matylda się od niego zdystansuje!

Ula przyjmie zaproszenie Dexa w 4077 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale w 4077 odcinku "Na Wspólnej" Dex wcale nie będzie narzekał na samotność. A to dlatego, już zakręci się obok dwóch innych kobiet - anestezjolog Lidii Górskiej (Anna Kraszewska) i właśnie Uli! I zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku odkryje pewne podobieństwa, ale z Górką przyjdą one po czasie, gdyż ich pierwsze spotkanie nie będzie należeć do udanych, gdyż lekarka wyprosi chłopaka z sali, gdy zadzwoni do niego telefon. I od tego czasu on zacznie jej unikać i właśnie wtedy pozna Ulę, z którą od razu złapie świetny kontakt!

Do tego stopnia, że w 4077 odcinku "Na Wspólnej" Dex już zaprosi ją do siebie, a ona przyjmie jego zaproszenie! Ale spokojnie, gdyż Ula wcale nie zjawi się u niego w jednym celu tylko po notatki ze studiów medycznych, które teraz mocno się jej przydadzą.

To Lidii Górskiej uda się uwieść Dexa w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

A zatem w 4077 odcinku "Na Wspólnej" jeszcze nie będzie można mówić o Uli i Dexie jako parze. Tym bardziej, że przecież Wolski wciąż będzie miał dziewczynę, mimo iż sam zakręci się obok Hofferównej i Górskiej, z którą po swoich przeprosinach także zacznie się dogadywać, a nawet odkryje, że mają wspólny gust muzyczny.

I to właśnie jej w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" uda się uwieść Dexa, gdyż ich spotkanie po pracy, w przeciwieństwie do tego z Ulą, będzie mieć swój finał w łóżku! A i w pracy za sprawą Lidii nie będą się zbytnio hamować!