Na Wspólnej, odcinek 4070: Sabina postanowi spłacić Juliusza! Wojtek wścieknie się na matkę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4070 - wtorek, 26.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4070 odcinku "Na Wspólnej" Wojtek dowie się, że jego matka jednak postanowiła spłacić część mieszkania jego biologicznemu ojcu, a bratu zmarłego Franciszka, którego on przez całe życie uważał za tatę. I nic dziwnego, gdyż Kwiatkowski w ogóle nie był obecny ani w jego życiu, ani jego rodziny, gdyż tuż po tym, jak Franciszek był przez niego internowany, a ona zaszła w nim ciążę, to zniknął i przez lata tułał się po świecie. I wrócił dopiero po śmierci swojego brata i nagle jak gdyby nic chciał być obecny w życiu jego najbliższych.

Jednak dla nich szybko stało się jasne, że Juliuszowi tak naprawdę chodzi nie tylko o spadek o swoim zmarłym bracie, ale także i nerkę Wojtka. Tym bardziej, że Kwiatkowski wymagał pilnego przeszczepu, a wiadomo, że najlepszym dawcą byłby dla niego właśnie jego biologiczny syn. I choć wówczas Szulc dał mu jasno do zrozumienia, że nie dostanie ani nic ze spadku, ani jego organu, to jednak w 4070 odcinku "Na Wspólnej" Sabina postanowi inaczej!

Wojtek nie pochwali decyzji matki w 4070 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4070 odcinku "Na Wspólnej" Szulcowa zdecyduje się jednak spłacić swojego byłego kochanka, czym mocno zaskoczy, ale i wścieknie swojego syna. Tym bardziej, że przecież wcześniej Sabina nawet nie chciała mówić, a nawet słyszeć o Juliuszu, a teraz nagle sama postanowi mu dać jednak pieniądze po swoim zmarłym mężu.

Ale z tym w 4070 odcinku "Na Wspólnej" Wojtek stanowczo się nie pogodzi! I nic dziwnego, gdyż nie po to dawał mu jasno do zrozumienia, że nic nie dostanie, aby teraz nagle zmieniać zdanie i mu coś dawać. I to w dodatku to, co w ogóle nie powinno mu się należeć!

Szulcowie nie pomylą się co do Juliusza w 4072 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4070 odcinku "Na Wspólnej" Szulc ostro wścieknie się na swoją matkę i nawet nie zdoła tego ukryć, bo i w pracy Wojtek będzie bardzo przygnębiony i nawet Brygida (Maja Wolska) nie zdoła tego zmienić. A to dlatego, że jej instruktor będzie myślami zupełnie gdzie indziej.

Szczególnie, że już w 4072 odcinku "Na Wspólnej" wraz z matką spotkają się z Juliuszem, który znów ich zaskoczy! A to dlatego, że zażyczy sobie za mieszkanie więcej niż oni będą mu proponować. I wówczas tylko utwierdzą się w tym, że Kwiatkowskiemu chodzi tylko o jedno. I oczywiście Wojtek tak tego nie zostawi i już z Żanetą ponownie się z nim skonfrontuje! Z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!