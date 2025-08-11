Na Wspólnej, odcinek 4070: Sabina postanowi spłacić Juliusza! Wojtek wścieknie się na matkę - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2025-08-11 11:03

W 4070 odcinku "Na Wspólnej" Wojtek (Wojciech Błach) ostro się wścieknie, gdy Sabina (Małgorzata Duda-Kozera) postanowi jednak spłacić część mieszkania po zmarłym Franciszku (śp. Jerzy Król), należną jego bratu Juliuszowi (Daniel Olbrychski), a biologicznemu ojcu Szulca! Tym bardziej, że przecież mąż Żanety (Anna Guzik) dał mu jasno do zrozumienia, że nic nie dostanie, a teraz jego matka zadecyduje inaczej! I w 4070 odcinku "Na Wspólnej" jej syn kompletnie się z tym nie pogodzi i da temu wyraźny wyraz! I jak szybko się okaże słusznie, gdyż wcale nie pomyli się co do Kwiatkowskiego! Czemu? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"Na Wspólnej" odcinek 4070 - wtorek, 26.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4070 odcinku "Na Wspólnej" Wojtek dowie się, że jego matka jednak postanowiła spłacić część mieszkania jego biologicznemu ojcu, a bratu zmarłego Franciszka, którego on przez całe życie uważał za tatę. I nic dziwnego, gdyż Kwiatkowski w ogóle nie był obecny ani w jego życiu, ani jego rodziny, gdyż tuż po tym, jak Franciszek był przez niego internowany, a ona zaszła w nim ciążę, to zniknął i przez lata tułał się po świecie. I wrócił dopiero po śmierci swojego brata i nagle jak gdyby nic chciał być obecny w życiu jego najbliższych.

Jednak dla nich szybko stało się jasne, że Juliuszowi tak naprawdę chodzi nie tylko o spadek o swoim zmarłym bracie, ale także i nerkę Wojtka. Tym bardziej, że Kwiatkowski wymagał pilnego przeszczepu, a wiadomo, że najlepszym dawcą byłby dla niego właśnie jego biologiczny syn. I choć wówczas Szulc dał mu jasno do zrozumienia, że nie dostanie ani nic ze spadku, ani jego organu, to jednak w 4070 odcinku "Na Wspólnej" Sabina postanowi inaczej!

Wojtek nie pochwali decyzji matki w 4070 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4070 odcinku "Na Wspólnej" Szulcowa zdecyduje się jednak spłacić swojego byłego kochanka, czym mocno zaskoczy, ale i wścieknie swojego syna. Tym bardziej, że przecież wcześniej Sabina nawet nie chciała mówić, a nawet słyszeć o Juliuszu, a teraz nagle sama postanowi mu dać jednak pieniądze po swoim zmarłym mężu.

Ale z tym w 4070 odcinku "Na Wspólnej" Wojtek stanowczo się nie pogodzi! I nic dziwnego, gdyż nie po to dawał mu jasno do zrozumienia, że nic nie dostanie, aby teraz nagle zmieniać zdanie i mu coś dawać. I to w dodatku to, co w ogóle nie powinno mu się należeć!

Szulcowie nie pomylą się co do Juliusza w 4072 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4070 odcinku "Na Wspólnej" Szulc ostro wścieknie się na swoją matkę i nawet nie zdoła tego ukryć, bo i w pracy Wojtek będzie bardzo przygnębiony i nawet Brygida (Maja Wolska) nie zdoła tego zmienić. A to dlatego, że jej instruktor będzie myślami zupełnie gdzie indziej.

Szczególnie, że już w 4072 odcinku "Na Wspólnej" wraz z matką spotkają się z Juliuszem, który znów ich zaskoczy! A to dlatego, że zażyczy sobie za mieszkanie więcej niż oni będą mu proponować. I wówczas tylko utwierdzą się w tym, że Kwiatkowskiemu chodzi tylko o jedno. I oczywiście Wojtek tak tego nie zostawi i już z Żanetą ponownie się z nim skonfrontuje! Z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!

Na Wspólnej, odcinek 4070: Sabina postanowi spłacić Juliusza! Wojtek wścieknie się na matkę - ZDJĘCIA
12 zdjęć
Na Wspólnej. Julka przekona się, do czego jest zdolna Ania! Marzena rozpozna w Ninie dziewczynę syna

Polecany artykuł:

Na Wspólnej, odcinek 4071: Brygida nie powie Remkowi o dziecku! Dla niego zosta…