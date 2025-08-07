Na Wspólnej, odcinek 4071: Brygida nie powie Remkowi o dziecku! Dla niego zostawi swoją córkę Oliwkę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4071 - środa, 27.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4071 odcinku "Na Wspólnej" uradowana Brygida zacznie opowiadać Idze o Remku, którego pozna tuż po stłuczce, do której dojdzie w trakcie jej jazd z Wojtkiem (Wojciech Błach). I choć na szczęście dziewczyna nie stuknie się z policjantem, to jednak początek ich znajomości i tak będzie dość wybuchowy, bo po kolizji i jemu się dostanie, gdy zjawi się na miejscu w celach służbowych.

Ale gdy emocje już opadną, a Brygida i Szulc zjawią się na komisariacie, aby złożyć zeznania, to ich rozmowa będzie już zupełnie inaczej wyglądać. Do tego stopnia, że Klusek nie będzie w stanie ukryć, że dziewczyna naprawdę wpadła mu w oko! I jak się okaże w 4071 odcinku "Na Wspólnej" z wzajemnością!

Brygida porzuci Oliwkę i poleci na randkę z Remkiem w 4071 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4071 odcinku "Na Wspólnej" Brygida nie będzie się zbyt długo zastanawiać, gdy Remek wyskoczy z propozycją wspólnego wieczorku poetyckiego. Oczywiście, przyjaciółka Igi zdecyduje się pójść na randkę z policjantem, ale przy tym pojawi się jeden problem. A mianowicie jej córka, o której Klusek przecież nie będzie miał pojęcia! Tym bardziej, że dziewczyna sama mu o tym nie powie, więc skąd on miałby to wiedzieć.

Ale w 4071 odcinku "Na Wspólnej" przyjaciółka Igi i na to znajdzie rozwiązanie i zostawi córkę pod opieką Przybysz. A sama szczęśliwa poleci na randkę z Remkiem i zupełnie tego nie pożałuje, gdyż Klusek nieźle ją zaskoczy, bo wieczorek poetycki będzie tak naprawdę przykrywką dla koncertu rockowego, na którym Brygida świetnie się odnajdzie! I zupełnie nie będzie myśleć wtedy o córce. Jednak ta nie pozwoli jej o sobie zapomnieć i szybko da jej o sobie znać! W jaki sposób?

Córka ściągnie Brygidę z powrotem w 4072 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4072 odcinku "Na Wspólnej" Iga skontaktuje się z Brygidą i powie jej, że Oliwka ma gorączkę. I w tej sytuacji dziewczyna nie będzie miała wyjścia i natychmiast ucieknie z randki z Remkiem. Ale oczywiście, nie zdradzi mu prawdziwego powodu swojego nagłego wyjścia!

W 4072 odcinku "Na Wspólnej" Brygida czym prędzej zjawi się w mieszkaniu Igi, a z samego rana Michał (Robert Kudelski) zawiezie ją i jej córkę do lekarza. A przy okazji wtrąci się w jej nową relację, o której także już zdąży usłyszeć. Brzozowski poradzi jej, aby jednak od początku była z Remkiem szczera i przyznała się do tego, że ma dziecko.

Czy Klusek pozna sekret Brygidy w 4072 odcinku "Na Wspólnej"?

Ale czy w 4072 odcinku "Na Wspólnej" Brygida zastosuje się do jego rady, wiedząc, że może to zakończyć jej relację z Kluskiem, czego już po odrzuceniu przez Michała z pewnością by nie chciała? A może zdecyduje się brnąć w swoje kłamstwo, tak jak wcześniej w przypadku Brzozowskiego? Czy w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" zakończy się ono takim samym finałem? A może wręcz przeciwnie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!