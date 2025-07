Na Wspólnej, odcinek 4068: Wielki sukces Brygidy! Nie dowie się, że to zasługa Michała? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4068 - czwartek, 14.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4068 odcinku "Na Wspólnej" dumna Brygida wpadnie do mieszkania Igi, aby pochwalić się jej swoim kolejnym sukcesem! I to nie bez przyczyny, gdyż właśnie spełni się jej marzenie, gdy otrzyma zaproszenie na rozmowę o wymarzoną pracę jako agentka nieruchomości! Oczywiście, Przybysz pogratuluje swojej przyjaciółce tak samo jak Brzozowski, który akurat także będzie w środku! Ale oczywiście się przed nią nie zdradzi!

Tym bardziej, że zmotywowana Brygida w 4066 odcinku "Na Wspólnej" postanowi pójść o krok dalej i wreszcie skończyć swój kurs na prawo jazdy! Tym bardziej, że dzięki pomocy Igi uda jej się już zdać egzamin teoretyczny, choć z jazdami będzie już nieco gorzej, gdyż już jej pierwsze spotkanie z Wojtkiem (Wojciech Szulc) nie będzie zwiastować nic dobrego, a potem będzie tylko gorzej, bo gdy dziewczyna wsiądzie za kółko, to zdecydowanie przeceni swoje możliwości, co skończy się jej ogromną porażką i wielką kłótnią! Ale po swoim zawodowym sukcesie Brygida postanowi jednak wrócić do niego na lekcje, gdyż da jej to dodatkowe możliwości.

Michał w tajemnicy załatwi Brygidzie nową pracę w 4068 odcinku "Na Wspólnej"!

I wówczas w 4068 odcinku "Na Wspólnej" Michał tym bardziej postanowi jej nie mówić, że ta jej rozmowa rekrutacyjna to wyłącznie jego zasługa. A to dlatego, że Brygida wcale nie zostanie wybrana przypadkiem, a przez jego polecenie, gdyż nowego pracownika będzie szukał jego dobry znajomy. I to właśnie on szepnie jej słówko o przyjaciółce Igi, która przecież świetnie sprawdzi się u niego i Ilony (Anna Samusionek).

A że u nich będzie chwilowy przestój, bo Brygida już im wszystko sprzeda, to Michał poleci ją dalej i w ten sposób spełni jej marzenie. Tym bardziej, że sam będzie bardzo dumny z tego, że dziewczyna będzie chciała się dalej rozwijać i stąd postanowi jej pomóc! Ale o tym w 4068 odcinku "Na Wspólnej" powie wyłącznie Przybysz.

Czy Brygida pozna prawdę w 4068 odcinku "Na Wspólnej"?

Ale czy w 4068 odcinku "Na Wspólnej" Iga to pochwali? A może zacznie nakłaniać Michała, aby jednak powiedział prawdę tak samo jak wcześniej Brygidę, gdy ta także miała przed Brzozowskim swój sekret i jej nie posłuchała? A ten w końcu i tak wyszedł na jaw?

W przypadku Michała będzie mogło być tak samo, gdyż w 4068 odcinku "Na Wspólnej" Brygida także się o tym dowie. I Brzozowski już o to zadba, gdyż osobiście zawiezie ją nawet na lekcje do Szulca i stanie się nawet pośrednikiem w ich kontaktach, aby nie doszło między nimi do kolejnych sporów. Ale czy to się uda? I przede wszystkim, czy sekret Brzozowskiego nie wyjdzie na jaw? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!