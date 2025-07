Na Wspólnej, odcinek 4066: Iga odnajdzie pierścionek zaręczynowy od Jakuba! Michał przewidzi najgorszy scenariusz - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4066 - wtorek, 12.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4066 odcinku "Na Wspólnej" spełni się najgorszy sen Jakuba, przed którym wcześniej będzie ostrzegał go Michał! Zdradzamy, że Wójciki w końcu zakupi dla Igi pierścionek zaręczynowy, tak jak wcześniej zapowiadał Brygidzie (Maja Wolska) i postanowi oświadczyć się swojej ukochanej na romantycznym wyjeździe w górach. Kucharz ponownie pochwali się swoim pomysłem jej przyjaciółce i byłemu kochankowi, tym bardziej, że za jej sprawą i on już będzie o wszystkim wiedział. Ale nie będzie spodziewał się takiej reakcji!

A to dlatego, że w 4065 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowski szybko zacznie go studzić przed nadmiernym optymizmem. Tym bardziej, że sam najlepiej będzie znał Igę, przez co będzie przekonany, że jego niespodzianka po prostu może się nie udać, a Przybysz może się nie zgodzić zostać jego żoną! I niestety dla niego będzie miał rację!

Iga zepsuje romantyczną niespodziankę Jakuba w 4066 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko zacznie się od tego, że już w 4066 odcinku "Na Wspólnej" Iga niespodziewanie odnajdzie pierścionek zaręczynowy, który Jakub nieumiejętnie ukryje w jej mieszkaniu! I tym już sprawi, że z romantycznej niespodzianki w górach będą nici, gdyż Przybysz już wszystko będzie wiedzieć! Ale widok brylantu wcale jej nie ucieszy! A wręcz przeciwnie!

A to dlatego, że wówczas w 4066 odcinku "Na Wspólnej" zaczną nią targać silne emocje. I nic dziwnego, gdyż przecież dopiero co się dowie, że Robert (Dariusz Wnuk) wciąż nie może przestać o niej myśleć, a tu nagle Jakub wyskoczy z oświadczynami. Tym bardziej, że w końcu dojdą one do skutku, bo gdy Iga powie mu o swoim odkryciu, to jej ukochany od razu padnie przed nią na kolana i zacznie błagać o jej rękę. Ale mocno się rozczaruje!

Przybysz nie przyjmie pierścionka zaręczynowego i nie zgodzi się zostać żoną Wójcickiego w 4066 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że tak jak już informowaliśmy w 4066 odcinku "Na Wspólnej" Iga nie zgodzi się zostać jego żoną! A co więcej, nawet nie przyjmie od niego pierścionka zaręczynowego! Ale oczywiście nie dlatego, że jej się nie spodoba ten, który dla niej wybrał. A przez to, że znajdzie się akurat w takim momencie, że ślub z Jakubem nie będzie wchodził w grę, co wcześniej przewidzi Michał!

Ale oczywiście w 4066 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie on oznaczał końca ich związku, gdyż Iga zapewni Jakuba o swoim uczuciu, a para wciąż będzie razem. Po prostu póki co Przybysz nie będzie chciała tego zmieniać. A co będzie później, to czas pokaże!