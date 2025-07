Na Wspólnej, odcinek 4064: Tak Robert zareaguje na startę dziecka Anety! Dobije ją, bo będzie myślał tylko o Idze - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4064 - czwartek, 7.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4064 odcinku "Na Wspólnej" Tadeusiak wreszcie będzie mógł wyjść ze szpitala, gdzie trafi po ugodzeniu nożem przez ojca jednego z chłopaków, nad sprawą śmierci którego będzie pracował wspólnie z Igą. Zdradzamy, że mężczyzna zaatakuje Roberta w momencie próby zatrzymania i to do tego stopnia, że policjant w ciężkim stanie wyląduje na stole operacyjnym, a po całonocnej operacji długo nie odzyska przytomności, czym poważnie zmartwi ciężarną Anetę!

Do tego stopnia, że Siwek będzie czuwać przy jego łóżku przez długie godziny, nie zważając na stan swój i dziecka, choć już wtedy silnie będzie ją bolał brzuch. A gdy Robert w końcu się obudzi, to niestety dojdzie do tragedii, bo Aneta z bólu już nie wytrzyma. I jak się okaże w 4064 odcinku "Na Wspólnej" faktycznie poroni i straci ich nienarodzonego dziecko, tak jak będzie podejrzewać...

Zrozpaczona Aneta powie Tadeusiakowi o stracie ich nienarodzonego dziecka w 4064 odcinku "Na Wspólnej"!

Dlatego w 4064 odcinku "Na Wspólnej" powrót Roberta do domu wcale nie będzie usłany różami, a jego radość z tego powodu wcale nie potrwa długo! A wszystko przez to, że na miejscu zastanie zapłakaną Anetę, która poinformuje go o śmierci ich potomka i kompletnie nie będzie w stanie się z tym pogodzić, gdyż ogromnie będzie pragnęła tego dziecka.

Tyle tylko, że w 4064 odcinku "Na Wspólnej" Tadeusiak nie będzie w stanie jej pocieszyć, przez co Siwek pomyśli, że jej poronienie to dla niego ulga. Jednak i jemu puszczą emocje, ale nie w trakcie rozmowy z nią, a Igą, gdyż to właśnie jej zrozpaczony Robert postanowi się wyżalić. I wówczas powie coś, co kompletnie ją zszokuje! A to dlatego, że zakochany w niej Tadeusiak wyzna, że w czasie, gdy był z Anetą i tak wciąż myślał właśnie o niej. I z tego względu wieść o planowanych zaręczynach Jakuba tak mocno go zabolała!

Czy Iga i Robert będą razem po poronieniu przez Siwek w 4064 odcinku "Na Wspólnej"?

Co w tej sytuacji w 4064 odcinku "Na Wspólnej" zrobi Iga? Czy to właśnie z jego względu odrzuci oświadczyny Jakuba i nie zgodzi się zostać jego żoną? Czy Przybysz zostawi Wójcickiego i w świetle wyznania Tadeusiaka postanowi się związać właśnie z nim, nawet mimo tego, iż nie będzie go kochać tylko traktować jak przyjaciela?

Czy policjantka będzie w stanie zostawić ukochanego dla kolegi z pracy? I czy zdecyduje się wbić kolejny nóż w serce Anety, która dopiero co straciła nienarodzone dziecko, a teraz jeszcze może i ukochanego, dla którego poświęciła życie swoje i dziecka? Nie wydaje się!

Co prawda, w 4066 odcinku "Na Wspólnej" Iga nie przyjmie pierścionka zaręczynowego od Jakuba, ale raczej nie ze względu na to, że będzie chciała związać się z Robertem! Być może jego wyznanie podziała na jej decyzję, ale na pewno nie aż do takiego stopnia!

Na Wspólnej. Julka przekona się, do czego jest zdolna Ania! Marzena rozpozna w Ninie dziewczynę syna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.