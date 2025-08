Na Wspólnej, odcinek 4070: Nowy mężczyzna w życiu Brygidy! To on zastąpi jej Michała - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4070 - wtorek, 26.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4070 odcinku "Na Wspólnej" Brygida zbyt długo nie będzie narzekać na samotność po odrzuceniu przez Michała (Robert Kudelski). A to dlatego, że dość szybko w jej życiu pojawi się kolejny mężczyzna! I to nie byle jaki, bo policjant! Jednak nie będzie to żaden kolega Igi (Lidia Sadowa) i to nie Przybysz ich ze sobą połączy, a przypadek!

Zdradzamy, że w 4069 odcinku "Na Wspólnej" Brygida stawi się na kolejnej lekcji jazdy z Wojtkiem, który zabierze ją na bardziej wymagającą trasę. I choć początkowo dziewczyna będzie sobie naprawdę nieźle radzić, to jednak wszystko się zmieni, gdy w pewnym momencie dojdzie do stłuczki z innym mężczyzną! I wówczas górę znów wezmą u niej emocje! I nic dziwnego, gdyż będzie musiała stawić czoła rozzłoszczonemu kierowcy. I w efekcie dostanie się nie tylko jemu, ale i policjantowi, który zjawi się na miejscu. A będzie nim właśnie Remek!

Brygida wpadnie w oko Remkowi w 4070 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale z pewnością oboje nie będą najlepiej wspominać swojego pierwszego spotkania. Ale w trakcie drugiego w 4070 odcinku "Na Wspólnej", gdy emocje już opadną, a ona zjawi się z Wojtkiem na komisariacie, aby złożyć zeznania w sprawie ostatniej kolizji, to wszystko się zmieni. A to dlatego, że Brygida zacznie już radośnie rozmawiać z Remkiem, co bardzo mu się spodoba! Do tego stopnia, że będzie mu trudno ukryć, że przebojowa dziewczyna wpadła mu w oko!

Jednak jak się okaże już w 4071 odcinku "Na Wspólnej" z wzajemnością, gdyż i jej chłopak ogromnie się spodoba, z czego zadowolona od razu zwierzy się Idze. Tym bardziej, że Remek nie będzie marnował czasu i prędko zaprosi ją na randkę, czym jeszcze bardziej ją ucieszy!

Brygida zacznie spotykać się z Kluskiem w 4072 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4072 odcinku "Na Wspólnej" Brygida przyjmie zaproszenie Remka na wieczorek poetycki, który tak naprawdę okaże się koncertem rockowym! A to dlatego, że i Klusek postanowi zaskoczyć dziewczynę, aby wywrzeć na niej jeszcze większe wrażenie, co zdecydowanie mu się uda! I to do tego stopnia, że nie będzie to ich ostatnie spotkanie!

Mimo tego, iż w 4073 odcinku "Na Wspólnej" dziewczyna będzie musiała uciec z ich randki ze względu na swoją córkę, która dostanie gorączki. Ale to wcale nie zniechęci Kluska, a wręcz przeciwnie, gdyż już w 4078 odcinku "Na Wspólnej" para zobaczy się po raz kolejny! Czy zatem coś z tego będzie, a Brygida u jego boku na dobre zapomni o Michale? Przekonamy się już niebawem!