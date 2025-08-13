Na Wspólnej, odcinek 4067: Szokująca przemiana Anki! Pójdzie na terapię i pozbędzie się suplementów Jasia - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4067 - środa, 13.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4067 odcinku "Na Wspólnej" chora Anka wreszcie zdecyduje się leczyć! Ale nie bez powodu, gdyż ostatecznie przekona ją do tego straszliwy koszmar o śmierci Jasia, w którym zobaczy, do czego może doprowadzić jej przesadzona "troska" o synka. Tym bardziej, że wówczas momentalnie wróci do niego także i śmierć pierwszego synka i oczywiście ukochana Igora nie będzie chciała do niej dopuścić i w przypadku ich dziecka!

I w 4067 odcinku "Na Wspólnej" w końcu podejmie przełomową decyzję, dotyczącą swojego leczenia! A to i tak będzie dopiero początek jej ogromnej przemiany!

- Udało mi się umówić nową wizytę - oświadczy Anka.

- Cieszę się - przyzna Igor.

- Pomyślałam, że może tym razem faktycznie byś ze mną poszedł - wyzna Anka, na co Igor oczywiście się zgodzi!

Anka odda syna Igorowi i wyrzuci szkodzące mu witaminy w 4067 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4067 odcinku "Na Wspólnej" po nocnym koszmarze Anka będzie tak wyczerpana, że Igor zaproponuje, aby się położyła i odpoczęła, a on obieca w tym czasie zająć się Jasiem. Nowak zaproponuje, że weźmie syna na spacer, na co jego ukochana się zgodzi! I to bez podawania mu już niczego i szpiegowania własnego partnera! Ale to i tak jeszcze nie będzie koniec!

A wszystko przez to, że puste łóżeczko Jasia w 4067 odcinku "Na Wspólnej" da jej jeszcze porządniej do myślenia! Do tego stopnia, że postanowi wyrzucić wszystkie witaminy, które wcześniej podawała mu w końskich dawkach, przez co doprowadziła do ostatniej tragedii. Ukochana Igora pozbędzie się wszystkich suplementów, po czym jeszcze skontaktuje się z Ewą (Ewa Gawryluk) i poprosi o spotkanie, na które Ostrowska oczywiście się zgodzi.

Chora Anka zdecyduje się leczyć w 4067 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4067 odcinku "Na Wspólnej" Anka szczerze przeprosi matkę Igora, której opowie o swoich lękach i chęci leczenia. Oczywiście, Ewa zapewni ją przy tym także i o swoim wsparciu, dzięki czemu i ona doda jej siły do walki, która w końcu doprowadzi ją do spotkania z psychiatrą!

Zdradzamy, że w 4069 odcinku "Na Wspólnej" Anka i Igor stawią się u psychiatry i dobrze, gdyż będzie to już naprawdę ostatni dzwonek, o czym boleśnie przekona się Igor, gdy lekarka otwarcie mu przyzna, że w takim stanie jego ukochana w ogóle nie powinna zostawać sama z dzieckiem! Oczywiście, kobieta przypisze jej leki, ale da Nowakowi jasno do zrozumienia, że roczna terapia może jeszcze nie do końca wyzbyć się jej lęków...