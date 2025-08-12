Na Wspólnej, odcinek 4066: Ewa postawi Igorowi ultimatum! Albo Julka albo Anka

"Na Wspólnej" odcinek 4066 - wtorek, 12.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4066 odcinku "Na Wspólnej" stan Jasia ustabilizuje się na tyle, że rodzice będą mogli zabrać go do domu, bo jego życiu już nie będzie zagrażać żadne niebezpieczeństwo. I w ten sposób Anka, Igor i ich synek już wrócą do mieszkania, gdzie jednak zamiast Julki będzie czekać na nich Ewa, czym nieco ich zszokuje. Tym bardziej, że już na wstępie zaatakuje ona jego partnerkę!

- Julka u siebie? - spyta z nadzieją Igor.

- U nas. Wróci, jak sobie wszystko poukładacie, jak będzie miała pewność, że nikt jej nie nagrywa - wyjaśni Ewa, czym da prztyczka w nos Ance.

Oczywiście, w 4066 odcinku "Na Wspólnej" Anka od razu zrozumie aluzję i natychmiast na nią odpowie. I to z odbiciem piłeczki. Tyle tylko, że i Ewa nie pozostanie jej tym razem dłużna, bo ukochana Igora już naprawdę przesadzi.

- Chciałam ją przeprosić za tę kamerę - zacznie Anka, po czym przystąpi do ataku na Ewę - Tylko szkoda, że wszystko interesuje cię bardziej niż zdrowie twojego wnuka. Nawet nie zapytałaś, jak się czuję.

- Mój wnuk ma się dobrze. To ty mu ciągle wymyślasz jakieś choroby - odpowie jej Ostrowska.

- Słucham?! - zbulwersuje się ukochana jej syna, po czym zabierze Jasia - Kochanie, idziemy.

Igor stanie w obronie Anki w 4066 odcinku "Na Wspólnej"!

I w tym momencie w 4066 odcinku "Na Wspólnej" ich kłótnię przerwie Igor, który odciągnie matkę od swojej partnerki. Nowak weźmie Ostrowską na stronę i zacznie bronić Anki. Tym bardziej, że tuż przed powrotem ukochana przyzna mu się do wszystkiego, a więc nie tylko krzywdzenia Jasia, ale także odwołanej wizyty u psychiatry czy właśnie ich nagrywania i potraktuje to jako środek łagodzący. Ale taki wcale nie będzie on dla Ewy!

- Chodź - poprosi Igor.

- Co? - zdziwi się jego matka.

- Ance jest głupio. Sama mi powiedziała o tym nagrywaniu - przyzna Nowak.

- Co z tego? Przykro jej. Przeprasza. A później robi znowu to samo albo coś jeszcze gorszego. To nie jest normalne, żeby szpiegować własną rodzinę - uzna Ostrowska.

Oczywiście, w 4066 odcinku "Na Wspólnej" Nowak przyzna rację matce, ale będzie też zdania, że nie można zostawić i Anki. Igor znów postawi ukochaną nad córką, co zdecydowanie nie spodoba się Ewie, gdyż będzie widziała, ile to wszystko kosztuje biedną Julkę. I z tego względu postawi synowi jasne ultimatum!

- Wiem, jak to wygląda. Uważam, że Ani też trzeba pomóc - stwierdzi Igor.

- To jej pomóż. I zastanów się, jak pomóc własnej córce. I dopóki tego nie zrobisz, Julka zostaje u nas! Trzymaj się - zakończy Ewa.

Ewa nie będzie mieć litości ani wobec syna, ani jego chorej partnerki w 4066 odcinku "Na Wspólnej"!

W tym momencie w 4066 odcinku "Na Wspólnej" Ewa wyjdzie i nie zostawi Igorowi już miejsca na żadne dyskusje. Ostrowska pozostawi syna w głębokiej konsternacji, gdyż ten zda sobie sprawę, że będzie miał przed sobą nie lada zadanie, aby faktycznie przekonać Ankę do terapii, przed którą uparcie będzie bronić się rękami i nogami, a także pojednać się z córką.

Ale na jego szczęście, już w 4067 odcinku "Na Wspólnej" problem rozwiąże się sam, gdyż po koszmarze o śmierci Jasia, Anka faktycznie i już na serio zdecyduje się pójść na terapię. Szczególnie, że sama poprosi go, aby jej w tym towarzyszył, na co on oczywiście się zgodzi. I od razu przekaże wszystko także swojej córce. I choć nie namówi ją tym jeszcze do powrotu do domu, to jednak przyczyni się do poprawy ich relacji!

