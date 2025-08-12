Na Wspólnej, odcinek 4066: Anka po przyznaniu się do krzywdzenia Jasia zacznie błagać Igora, aby jej nie zostawiał! Nie będzie spodziewać się takiej odpowiedzi - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na Wspólnej" odcinek 4066 - wtorek, 12.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4066 odcinku "Na Wspólnej" Anka wreszcie przyzna się Igorowi, że to przez nią Jaś trafił do szpitala, a nie Julkę (Maja Oświecińska), na którą wcześniej próbowała zrzucić winę. Tym bardziej, że już będzie wiadomo, że chłopcu zaszkodziły suplementy, które ona jemu podawała.

I choć wówczas ukochana Igora jeszcze próbowała przerzucić odpowiedzialność na lekarza, to jednak gdy w 4066 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, że ich synek może mieć nadwrażliwość na witaminę D, dlatego tak na nią zareagował, to w końcu się przyzna. Szczególnie, że tylko ona będzie wiedzieć, co tak naprawdę stoi za stanem Jasia.

- Dałam mu za dużo - przyzna się w końcu Anka.

- Słucham?! - dopyta zszokowany Igor.

- Przepraszam, że ci wcześniej nie powiedziałam, ale byłeś strasznie wściekły... Igor, cały czas się boję, że coś mu się stanie, że go stracę. I przeczytałam w internecie, że witamina D wzmacnia odporność i że takie dawki są bezpieczne - zacznie zapewniać go ukochana.

- Ale gdzie przeczytałaś? - spyta Nowak.

- Na takiej medycznej stronie dla rodziców... Wiem, głupio zrobiłam, to się więcej nie powtórzy, ale po prostu myślałam, że zwariuję ze strachu i chciałam zrobić wszystko, żeby był silny i zdrowy - zacznie się tłumaczyć.

Anka przyzna się Igorowi już do wszystkiego w 4066 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale wtedy w 4066 odcinku "Na Wspólnej" Igor spróbuje jeszcze bardziej pociągnąć ukochaną za język i zacznie wypytywać ją o jej wizytę u psychiatry. Szczególnie, że przecież po niej nie powinna mieć takich jazd. Tyle tylko, że właśnie Anka na nią nie pójdzie, do czego w końcu także mu się przyzna. I tym dopiero wścieknie Nowaka!

- Okej... a powiesz mi teraz, co powiedział ci psychiatra? - poprosi Igor.

- Odwołałam wizytę - przyzna się Anka.

- Odwołałaś. Mimo tego, że coś się z tobą dzieje i to czujesz, mimo że to jest niebezpieczne dla naszego dziecka, to odwołałaś wizytę - wścieknie się Nowak.

- Igor, przepraszam, tym razem pójdę. Przysięgam ci - zacznie zapewniać go ukochana, ale tym razem w 4066 odcinku "Na Wspólnej" tak łatwo jej już nie pójdzie - Czy ty w ogóle...?

Nowak każe ukochanej się leczyć w 4066 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak w tym momencie w 4066 odcinku "Na Wspólnej" wybawi ją Ewa (Ewa Gawryluk), która właśnie zadzwoni do Igora z zapytaniem o zdrowie Jasia, z którym chwilę później rodzice już wyjdą ze szpitala. I w drodze do samochodu Anka postanowi przyznać się Igorowi do czegoś jeszcze. Tym bardziej, że już będzie wiedzieć, że Julka i Ewa odnalazły kamerkę, którą zamontowała w mieszkaniu Igora i z pewnością mu o tym doniosą. Ale ona zdecyduje się powiedzieć mu o tym jako pierwsza.

- Igor. Muszę ci coś powiedzieć. Ustawiłam kamerkę w salonie, żeby widzieć Jasia, jak wychodzę z domu, żeby mieć pewność, że nic mu nie jest. Igor, naprawdę się ciągle o niego martwię - wyzna jeszcze Anka.

- Naprawdę sądzisz, że ja, Ewa, Julka, że zrobimy krzywdę Jasiowi? - spyta ją zszokowany Igor.

- Wiem, że nic byście specjalnie nie zrobili, ale i tak się ciągle martwię. Po prostu nad tym nie panuję. Wiesz? Przepraszam - przyzna mu ukochana.

I w tej chwili w 4066 odcinku "Na Wspólnej" i po tym wszystkim zacznie jeszcze błagać Igora, aby jej nie zostawiał. I oczywiście Nowak tego nie zrobi, ale postawi jej jeden warunek, czym z kolei ją nieco zaskoczy, bo nie tego będzie się spodziewać. Tym bardziej, że jeszcze do tego nie dojrzeje...

- Proszę nie zostawiaj mnie samej - poprosi skruszona Anka.

- Nie zostawię cię. Ale musisz się leczyć - powie stanowczo Igor.

