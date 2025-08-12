Na Wspólnej, odcinek 4066: Anka po przyznaniu się do krzywdzenia Jasia zacznie błagać Igora, aby jej nie zostawiał! Nie będzie spodziewać się takiej odpowiedzi - ZDJĘCIA, WIDEO

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2025-08-12 10:42

W 4066 odcinku "Na Wspólnej" Anka (Sonia Mietielica) w końcu przyzna się Igorowi (Jakub Wesołowski) do krzywdzenia Jasia (Kazio Wierzbicki)! Tym bardziej, że Nowak już sam zacznie podejrzewać, że to właśnie ona mogła szkodzić ich dziecku, a nie każdy wokół, kogo obwiniała. I w 4066 odcinku "Na Wspólnej" wreszcie powie, że to wyłącznie jej wina, bo podała ich synkowi za dużo suplementów. Jednak na tym nie poprzestanie, gdyż przyzna mu się także do odwołanej wizyty u psychiatry, a także zamontowania kamerki w ich mieszkaniu! I po tym wszystkim zacznie go błagać, aby jej nie zostawiał! Ale jego odpowiedź go zaskoczy! Co usłyszy? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"Na Wspólnej" odcinek 4066 - wtorek, 12.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4066 odcinku "Na Wspólnej" Anka wreszcie przyzna się Igorowi, że to przez nią Jaś trafił do szpitala, a nie Julkę (Maja Oświecińska), na którą wcześniej próbowała zrzucić winę. Tym bardziej, że już będzie wiadomo, że chłopcu zaszkodziły suplementy, które ona jemu podawała.

I choć wówczas ukochana Igora jeszcze próbowała przerzucić odpowiedzialność na lekarza, to jednak gdy w 4066 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, że ich synek może mieć nadwrażliwość na witaminę D, dlatego tak na nią zareagował, to w końcu się przyzna. Szczególnie, że tylko ona będzie wiedzieć, co tak naprawdę stoi za stanem Jasia.

- Dałam mu za dużo - przyzna się w końcu Anka.

- Słucham?! - dopyta zszokowany Igor.

- Przepraszam, że ci wcześniej nie powiedziałam, ale byłeś strasznie wściekły... Igor, cały czas się boję, że coś mu się stanie, że go stracę. I przeczytałam w internecie, że witamina D wzmacnia odporność i że takie dawki są bezpieczne - zacznie zapewniać go ukochana.

- Ale gdzie przeczytałaś? - spyta Nowak.

- Na takiej medycznej stronie dla rodziców... Wiem, głupio zrobiłam, to się więcej nie powtórzy, ale po prostu myślałam, że zwariuję ze strachu i chciałam zrobić wszystko, żeby był silny i zdrowy - zacznie się tłumaczyć.

Anka przyzna się Igorowi już do wszystkiego w 4066 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale wtedy w 4066 odcinku "Na Wspólnej" Igor spróbuje jeszcze bardziej pociągnąć ukochaną za język i zacznie wypytywać ją o jej wizytę u psychiatry. Szczególnie, że przecież po niej nie powinna mieć takich jazd. Tyle tylko, że właśnie Anka na nią nie pójdzie, do czego w końcu także mu się przyzna. I tym dopiero wścieknie Nowaka!

- Okej... a powiesz mi teraz, co powiedział ci psychiatra? - poprosi Igor.

- Odwołałam wizytę - przyzna się Anka.

- Odwołałaś. Mimo tego, że coś się z tobą dzieje i to czujesz, mimo że to jest niebezpieczne dla naszego dziecka, to odwołałaś wizytę - wścieknie się Nowak.

- Igor, przepraszam, tym razem pójdę. Przysięgam ci - zacznie zapewniać go ukochana, ale tym razem w 4066 odcinku "Na Wspólnej" tak łatwo jej już nie pójdzie - Czy ty w ogóle...?

Nowak każe ukochanej się leczyć w 4066 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak w tym momencie w 4066 odcinku "Na Wspólnej" wybawi ją Ewa (Ewa Gawryluk), która właśnie zadzwoni do Igora z zapytaniem o zdrowie Jasia, z którym chwilę później rodzice już wyjdą ze szpitala. I w drodze do samochodu Anka postanowi przyznać się Igorowi do czegoś jeszcze. Tym bardziej, że już będzie wiedzieć, że Julka i Ewa odnalazły kamerkę, którą zamontowała w mieszkaniu Igora i z pewnością mu o tym doniosą. Ale ona zdecyduje się powiedzieć mu o tym jako pierwsza.

- Igor. Muszę ci coś powiedzieć. Ustawiłam kamerkę w salonie, żeby widzieć Jasia, jak wychodzę z domu, żeby mieć pewność, że nic mu nie jest. Igor, naprawdę się ciągle o niego martwię - wyzna jeszcze Anka. 

- Naprawdę sądzisz, że ja, Ewa, Julka, że zrobimy krzywdę Jasiowi? - spyta ją zszokowany Igor.

- Wiem, że nic byście specjalnie nie zrobili, ale i tak się ciągle martwię. Po prostu nad tym nie panuję. Wiesz? Przepraszam - przyzna mu ukochana.

I w tej chwili w 4066 odcinku "Na Wspólnej" i po tym wszystkim zacznie jeszcze błagać Igora, aby jej nie zostawiał. I oczywiście Nowak tego nie zrobi, ale postawi jej jeden warunek, czym z kolei ją nieco zaskoczy, bo nie tego będzie się spodziewać. Tym bardziej, że jeszcze do tego nie dojrzeje...

- Proszę nie zostawiaj mnie samej - poprosi skruszona Anka.

- Nie zostawię cię. Ale musisz się leczyć - powie stanowczo Igor.

Na Wspólnej, odcinek 4066: Anka po przyznaniu się do krzywdzenia Jasia zacznie błagać Igora, aby jej nie zostawiał! Nie będzie spodziewać się takiej odpowiedzi - ZDJĘCIA, WIDEO
10 zdjęć
Na Wspólnej. Julka przekona się, do czego jest zdolna Ania! Marzena rozpozna w Ninie dziewczynę syna

Polecany artykuł:

Na Wspólnej, odcinek 4066: Ewa postawi Igorowi ultimatum! Albo Julka albo Anka
Polska na ucho
Czekam na miłość
Polska na ucho
Mediateka.pl