Na Wspólnej, odcinek 4058: Choroba Anki! Arek odkryje przyczynę jej dziwnego zachowania - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4058 - wtorek, 29.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4058 odcinku "Na Wspólnej" Ostrowscy zdecydowanie wtrącą się w życie Anki i Igora! A to dlatego, że nie będą mogli dłużej patrzeć na dziwne zachowanie ukochanej Nowaka, przez które ucierpi nie tylko ich wspólny synek Jasiek (Kazio Wierzbicki), ale także i Julka z Ewą!

A wszystko przez to, że Anka najpierw wyziębi swojego synka, zostawiając go po szczepieniu przy otwartym oknie, po czym zwali za to winę na córkę Igora, a następnie i jego matkę, której wnuczka powie o jej manierach! I choć dzięki Ostrowskiej, chłopiec zacznie wracać do zdrowia, to jednak przez własną matkę, która nie poda mu lekarstw znów zachoruje, po czym zrzuci winę na Ostrowską.

I mimo iż Anka w końcu przeprosi Ewę, to jednak nie odpuści i przy następnej okazji znów wyżyje się na Julce, która zabierze chłopca na spacer, zgodnie z umową z ojcem! Tyle, że wtedy kobieta tak na nią napadnie, że przerażona Nowakówna aż zacznie się jej bać i o wszystkim doniesie ojcu. I choć Nowak ją za to przeprosi, to Ostrowscy zgodnie uznają, że to za mało!

Arek zacznie podejrzewać u Anki depresję poporodową w 4058 odcinku "Na Wspólnej"!

I w 4058 odcinku "Na Wspólnej" oboje zaczną namawiać Igora, aby zabrał Ankę do psychiatry! Tym bardziej, że dla Arka jej zachowanie będzie wskazywać na 1. A mianowicie na depresję poporodową, która nieleczona będzie mogła doprowadzić do poważnych konsekwencji nie tylko dla niej, ale także i ich synka, nie wspominając już o ich najbliższych, którzy i tak już mocną ucierpią. Podobnie z resztą jak sam Jaś, którego dziadkowie nie będą chcieli bardziej narażać.

I w 4058 odcinku "Na Wspólnej" zdecydują się na szczerą rozmowę z Nowakiem. Ale czy Igor ich posłucha i faktycznie umówi żonę na spotkanie z psychiatrą? I czy dopilnuje ją, aby faktycznie na nią poszła, a nie tak jak w przypadku rehabilitacji, na której finalnie się nie zjawiła, gdyż w tym czasie obserwowała Ewę z synkiem? A może jednak zbagatelizuje problem?

Czy Igor zdoła pomóc ukochanej i ich dziecku w 4058 odcinku "Na Wspólnej"?

Tym bardziej, że w 4058 odcinku "Na Wspólnej" Igor wciąż będzie miał i własne problemy przez pomoc dawnemu koledze w zbiórce na odbudowę jego klubu, który niespodziewanie zniknie wraz z pieniędzmi, ale policja to właśnie jego powiąże z podpaleniem hali i ich kradzieżą. A do tego wszystkiego doją jeszcze problemy w domu!

Czy w 4058 odcinku "Na Wspólnej" Nowak to wszystko udźwignie? Czy Igor zdoła obronić siebie, a także pomóc swojej ukochanej i ich dziecku? A może jednak dojdzie do kolejnej tragedii? Tego dowiemy się już niebawem!