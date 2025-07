Na Wspólnej, odcinek 4057: Julka przerażona zachowaniem Anki! Zacznie bać się kochanki ojca - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4057 - poniedziałek, 28.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4057 odcinku "Na Wspólnej" Julka zabierze Jasia na spacer, aby Ania mogła na spokojnie się wyspać. Oczywiście, Nowakówna nie zrobi tego od tak, bez wiedzy żadnego z rodziców, gdyż wcześniej uzgodni wszystko z ojcem. Tym bardziej, że i on będzie chciał trochę odciążyć swoją ukochana, która po narodzinach synka nie będzie w najlepszej formie.

Szczególnie, że chłopiec będzie chorował! I choć będzie to wyłącznie z jej winy, to jednak za każdym razem Ania znajdzie sobie ofiarę - raz w osobie Julki, a raz Ewy, dzięki której w ogóle pierwotnie wróci on do zdrowia, ale ukochana Nowaka wszystko zepsuje! Ale mimo tego obie wciąż będą chętne jej do pomocy. Jednak Julka w 4057 odcinku "Na Wspólnej" mocno tego pożałuje!

Ania naskoczy na Julkę i zabroni jej zbliżać się do Jasia w 4057 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 4057 odcinku "Na Wspólnej" Ania urządzi jej karczemną awanturę w barze u Ziębów, gdzie odnajdzie ją z Jasiem! Zdradzamy, że ukochana Igora wpadnie w szał, gdy rano się obudzi i nie zobaczy u swojego boku synka tylko kartkę pozostawioną przez Julkę! Oczywiście, kobieta natychmiast wyruszy na poszukiwania dziecka, a gdy w końcu uda jej się go odnaleźć, to nie będzie próżnować w słowach!

W 4057 odcinku "Na Wspólnej" ukochana Igora tak napadnie na Julkę, że córka Nowaka przerazi się nie na żarty! Tym bardziej, że Ania tak się wścieknie, że zabroni jej nawet zbliżać się do brata, czym już przekroczy granicę! A to dlatego, że wówczas Nowakówna na poważnie zacznie się jej bać! I to nie tylko w swoim kontekście, ale także i Jasia, gdyż jego matka będzie niezrównoważona!

Przerażona Nowakówna doniesie Igorowi o zachowaniu Ani w 4057 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale w 4057 odcinku "Na Wspólnej" Julka tak tego nie zostawi i od razu poleci na skargę do ojca! I choć wcześniej Nowakówna nie będzie go niepokoić, a o dziwnym zachowaniu Ani powie jedynie Ewie, która oczywiście się tym zajmie, ale przy okazji także i przy tym oberwie jak Julka, tak teraz nie będzie zmiłuj!

W 4057 odcinku "Na Wspólnej" zapłakana i przerażona Nowakówna o wszystkim doniesie Igorowi, który za wszelką cenę spróbuje ją uspokoić i pocieszyć. Oczywiście, Nowak przeprosi ją także za zachowanie swojej partnerki, a także sam z nią porozmawia, gdyż nie zgodzi się na takie traktowanie własnej córki. Ale niestety to wciąż nie rozwiąże problemu, szczególnie, że kobieta dalej będzie się wszystkiego wypierać i jak ostatnio w sobie nie będzie widzieć winy tylko w innych!

I z tego względu zdaniem Ostrowskich problem będzie leżał jeszcze głębiej! I to właśnie oni zaczną namawiać go, aby zaprowadził Anię do psychiatry, gdyż zdaniem Arka (Marek Kalita), będzie ona cierpieć na depresję poporodową. I w tej sytuacji ani ona sama, ani nawet on nie będą w stanie jej pomóc, gdyż potrzebne okaże się wsparcie specjalisty!