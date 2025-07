Na Wspólnej, odcinek 4047: Michał straci córkę? Po ślubie Igi z Jakubem to on będzie ojcem Nadii - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na Wspólnej" odcinek 4047 - środa, 9.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4047 odcinku "Na Wspólnej" Brygida zauważy przed blokiem Igi jej dawnych wielbicieli - Roberta i Michała i oczywiście nie omieszka nie skorzystać z okazji, aby z nich zadrwić. Tym bardziej, iż nie będzie świadoma tego, że obaj czekają na Przybysz nie bez powodu, gdyż Brzozowski będzie miał zająć się Nadią w czasie, gdy ona będzie miała udać się na akcję z Tadeusiakiem.

I z tego względu wygada się przed nimi o planowanych oświadczynach Jakuba, czym w 4047 odcinku "Na Wspólnej" mocno nimi wstrząśnie. I choć w przypadku wciąż zakochanego Tadeusiaka będzie chodzić wyłącznie o samą Igę, gdyż Robert szczerze będzie zazdrościł Jakubowi, mimo iż sam będzie w związku z Anetą (Dorota Krempa), to w przypadku Michała już o ich córkę Nadię!

Brygida zapewni Michała, że Jakub nigdy go nie będzie ojcem Nadii w 4047 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4047 odcinku "Na Wspólnej" Brygida i Michał wybiorą się z dziewczynkami na wspólny spacer, w trakcie którego Brzozowski będzie jednak bardzo nieswój, co od razu zauważy zakochana w nim przyjaciółka Igi. I choć początkowo były kochanek policjantki nie będzie chciał się do tego przyznać, to jednak w końcu pęknie. Tym bardziej, że Brygida nie odpuści!

- Co jest? - spyta Brygida.

- Nic nie jest, co ma być? - okłamie ją Michał.

- No przecież widzę, że jesteś sztywny jak koci ogon. Czyżby to przez to, że Jakub zamierza się oświadczyć Idze? - spyta zakochana w nim dziewczyna.

- Chyba głupia jesteś - skwituje Brzozowski.

- Chyba ty głupi jesteś, jak znowu jesteś zazdrosny - oceni Brygida.

- Nie jestem wcale zazdrosny... - zapowie Michał, na dowód czego wyzna, że sam umówił się na kolejną randkę, ale gdy przyjaciółka zacznie go o nią wypytywać, to w końcu pęknie - No dobra, okej, no może to chodzi trochę o te oświadczyny... Jak oni wezmą ślub, to będzie to już oficjalne. On będzie jej ojczymem, a ja po prostu przestanę być potrzebny. Znaczy, nie w sensie, że Idze potrzebny tylko Nadii potrzebny, rozumiesz...

W tym momencie w 4047 odcinku "Na Wspólnej" Brygidzie zrobi się żal Michała. Do tego stopnia, że od razu zacznie go pocieszać i zapewniać, że tak na pewno się nie stanie! I choć Brzozowski w końcu jej w to uwierzy, to jednak postanowi nie tracić czujności!

- Michał, no co ty... - powie Brygida.

- No tak, no wiesz on będzie na miejscu, obok, a ja nie... - uzna Brzozowski.

- Michał, jesteś najfajniejszym ojcem na świecie i to ty jesteś ojcem Nadii. I żaden fikoł tego nie zmieni! - zapewni go przyjaciółka.

- Żaden fikoł? - upewni się Michał, a gdy Brygida potwierdzi, to i on odetchnie z ulgą.

Michał przypilnuje rywala w 4052 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że już w 4052 odcinku "Na Wspólnej" zacznie się jednak spełniać jego najgorszy scenariusz! A to dlatego, że tym razem Iga zostawi lekko gorączkującą córkę pod opieką nie jego, a Jakuba, na co jednak Michał się nie zgodzi! I niezwłocznie zjawi się w mieszkaniu Przybysz, gdzie otwarcie zarzuci rywalowi, że chce zająć jego miejsce u boku Nadii!

Jak na to oskarżenie w 4052 odcinku "Na Wspólnej" zareaguje Wójciki? Wydaje się, że także i on zapewni go, że nie ma takiego zamiaru. Tym bardziej, że przecież będzie Brzozowskiemu ogromnie wdzięczny za pomoc przy tworzeniu jego nowego biznesu i raczej nie będzie chciał mu się w taki sposób odwdzięczać. Szczególnie, że dla Igi, jak i dla niego, to Michał wciąż będzie ojcem Nadii!