Na Wspólnej, odcinek 4053: Chory syn Ani i Igora wyląduje w szpitalu! To Anka doprowadzi do tragedii - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4053 - poniedziałek, 21.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4053 odcinku "Na Wspólnej" Jaś powoli zacznie dochodzić do zdrowia po wyziębieniu przez Anię! Zdradzamy, że ukochana Igora wpadnie na pomysł, aby ochłodzić synka po szczepieniu, po którym będzie rozpalony i zostawi go przy otwartym oknie, czym aż przerazi Julkę (Maja Oświecińska)! A gdy córka Nowaka, po powrocie ze szkoły, odnajdzie wychłodzone dziecko w wózku przy balkonie i zwróci jej uwagę, to jego kochanka zrzuci wszystko na nią! Oczywiście, Nowakówna tak tego nie zostawi i zaalarmuje o wszystkim babcię. Tym bardziej, że Jasiek zacznie kasłać!

Na szczęście, Ewie uda się namówić Anię, aby z bolącymi plecami jednak udała się na wizytę u fizjoterapeuty, a sama w tym czasie zabierze jej dziecko do lekarza, który przypisze odpowiednie leki. I pod czujnym okiem Ostrowskiej, chłopiec zacznie dochodzić do siebie, ale niestety tylko do czasu aż w 4053 odcinku "Na Wspólnej" znów zacznie zajmować się nim ukochana Igora...

Ania nie poda choremu Jasiowi leku w 4053 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 4053 odcinku "Na Wspólnej" Ania nie poda synkowi leku, przygotowanego wcześniej przez Ewę! Matka Jasia wyleje lekarstwo, przez co chłopiec znów zacznie gorączkować, a ukochana Igora znajdzie sobie kolejną winną w osobie Ostrowskiej. Szczególnie, że ich dziecko wyląduje w szpitalu, o czym dowie się także i Nowak!

Oczywiście, w 4053 odcinku "Na Wspólnej" ukochana Igora nie opuści synka nawet na krok, co doceni nie tylko lekarz prowadzący chłopca, ale i sam Nowak. Medykom uda się zbić gorączkę chłopca i mały Jaś będzie mógł wrócić z powrotem do domu, gdzie znów od Ani dostanie się Ewie! A to dlatego, że matka chłopca właśnie ją oskarży o chorobę syna! Mimo iż tak naprawdę sama do niej doprowadzi, tak samo jak wcześniej, gdy będzie obwiniać o to Julkę!

Nieobliczalna ukochana Igora zacznie siać postrach w 4056 odcinku "Na Wspólnej"!

I na szczęście w 4056 odcinku "Na Wspólnej" Ania pójdzie po rozum do głowy i ze łzami w oczach przeprosi Ewę za swoje zachowanie i bezpodstawne oskarżenia. Jednak jej przemiana wcale nie potrwa długo, gdyż choć znów odda synka w ręce babci, to wciąż postanowi nie tracić nad nim kontroli i zacznie ich obserwować za pomocą ukrytej kamerki!

Ale gdy w trakcie jej odpoczynku, zgodnie z umową, zawartą z Igorem w 4057 odcinku "Na Wspólnej" na spacer chłopca zabierze Julka, to znów jej się dostanie od Ani. I to do tego stopnia, że Nowakówna przerazi się już nie na żarty, gdyż w tej sytuacji życie nie tylko ich, ale i Jasia będzie naprawdę zagrożone...