Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 4044: Marek poświęci wszystko, aby ratować zatrzymaną Dankę! Nie uda mu się ocalić żony - ZDJĘCIA

W 4044 odcinku "Na Wspólnej" Marek (Grzegorz Gzyl) natychmiast uda się na lotnisko, gdy dowie się o zatrzymaniu Danki (Lucyna Malec), u której straż graniczna znajdzie narkotyki! I wówczas Zimiński rzuci wszystko i wyruszy ratować żonę, mimo iż, tego dnia będzie miał swój pierwszy dzień w pracy, którego tak długo wyczekiwał! Ale w 4044 odcinku "Na Wspólnej" to już nie będzie miało żadnego znaczenia, gdyż Zimińska będzie ważniejsza. Tyle tylko, że mąż nie będzie w stanie jej pomóc i na własne oczy zobaczy, jak funkcjonariusze prowadzą ją w kajdankach do radiowozu jak przestępcę! I zupełnie sobie z tym nie poradzi! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!