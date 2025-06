Na Wspólnej, odcinek 4043: Zatrzymanie Danki na lotnisku! Straż graniczna znajdzie u niej narkotyki - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4043 - środa, 2.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4043 odcinku "Na Wspólnej" Danka i Teresa (Izabela Dąbrowska) będą czekać na opóźniony lot do Rzymu, gdy w pewnym momencie na lotnisku dosiądą się obok nich matka z córką. Kobiety będą mieć ze sobą walizkę i pluszowego misia, w którym będą ukryte narkotyki, ale oczywiście nikt poza nimi nie będzie tego wiedział. A zwłaszcza siedząca obok nich Zimińska.

Dlatego, gdy w 4043 odcinku "Na Wspólnej" tajemnicza kobieta poprosi ją o przypilnowanie pluszowej zabawki, to dyrektorka szkoły bez wahania się zgodzi! I nie zdziwi ją to, że matka zabierze ze sobą nie tylko dziecko, ale i walizkę, a jej zostawi tylko jej misia! A ona nie zrobi tego bez powodu!

Tajemnicza kobieta wciśnie Dance misia z narkotykami w 4043 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4043 odcinku "Na Wspólnej" podejrzana i spanikowana matka zacznie się nerwowo rozglądać po lotnisku. A to dlatego, że tylko ona będzie wiedzieć, co jest w środku misia! I jak tylko zobaczy zbliżającą się w ich kierunku straż graniczną z psem tropiącym, to od razu ucieknie, gdyż zda sobie sprawę, że czworonóg z pewnością wywącha jego zawartość. A że sama nie będzie chciała ponieść za to odpowiedzialności, gdyż będzie wiedziała, co może jej grozić za próbę przemytu narkotyków, to postanowi wplątać w to niczego nieświadomą Dankę!

Szczególnie, że w 4043 odcinku "Na Wspólnej" Zimińska faktycznie nie tylko się niczego nie domyśli, ale i nie zauważy, gdyż będzie tak pochłonięta lekturą książki, że nawet nie zwróci na to uwagi. Tym bardziej, że chwilowo nie będzie u jej boku absorbującej Teresy. I z tego względu oczywiści zgodzi się zostać z misiem, gdyż przecież i tak będzie czekać nie tylko na Bednarczukową, ale i ich opóźniony lot do Rzymu. A zwłaszcza, że kobieta na pewno ją zapewni, że zaraz po niego wróci, ale tak wcale się nie stanie!

Straż graniczna zatrzyma Zimińską w 4043 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że już po chwili w 4043 odcinku "Na Wspólnej" pies tropiący faktycznie wyczuje narkotyki w zabawce, którą kobieta zostawi pod opieką Danki. I z tego względu funkcjonariusze straży granicznej od razu pomyślą, że należy ona do Zimińskiej i zaproszą ją ze sobą.

I w 4043 odcinku "Na Wspólnej" na nic zdadzą się tłumaczenia dyrektorki szkoły, że pluszak nie należy do niej. I to nie tylko jej, ale również Teresy, która zjawi się akurat w momencie, gdy funkcjonariusze będą już prowadzić Dankę. Oczywiście, Bedarczukowa spróbuje ich powstrzymać, ale niestety nie da rady, gdyż sytuacja Zimińskiej będzie naprawdę patowa!

A wszystko przez to, że nie będzie monitoringu w miejscu, gdzie tajemnicza kobieta przekazała jej misia, przez co nikt nie będzie mógł potwierdzić jej wersji. Tym bardziej, że ona już nie wróci na miejsce, a jej przyjaciółki przecież przy tym nie będzie. I z tego względu to właśnie Dankę policja zacznie podejrzewać o współpracę z przemytnikami narkotyków!