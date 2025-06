Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 4045: Danka wyląduje w areszcie! Czerskiemu nie uda się jej wyciągnąć - ZDJĘCIA

W 4045 odcinku "Na Wspólnej" Danka (Lucyna Malec) trafi do aresztu, gdy policja zacznie ją podejrzewać o współpracę z przemytnikami! I choć Zimińska nie będzie miała z tym nic wspólnego, to niestety dowody będą wskazywać na co innego, a sytuacja żony Marka (Grzegorz Gzyl) zrobi się naprawdę nieciekawa. Oczywiście, Zimiński zrobi wszystko, aby ratować żonę, a w 4045 odcinku "Na Wspólnej" do gry wkroczy nawet Czerski (Mariusz Zaniewski), ale nawet najlepszemu prawnikowi w mieście nie uda się ocalić matki swojej narzeczonej Oli (Marta Wierzbicka) i wyląduje ona na dołku! Na jak długo? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!