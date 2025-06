Na Wspólnej, odcinek 4040: Skandal po aresztowaniu Smolnego i Artura nabierze tempa. Policja wpadnie do redakcji - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4040 - czwartek, 26.06.2025, o godz. 20.55 w TVN

W 4040 odcinku "Na Wspólnej" Smolny i Artur będą przebywać w areszcie. Jak informowaliśmy, naczelni wpadną w niezłe kłopoty po odwiedzinach Kuby (Kacper Łukasiewicz) z podejrzanymi ciasteczkami... Po zjedzeniu słodyczy, dziwnym zachowaniem Krzysztofa i Artura zajmie się policja. Dojdzie do zatrzymania, ale to początek skandalu!

Przeszukiwania w redakcji

W związki z podejrzeniami funkcjonariuszy, w redakcji w 4040 odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do ostrych przeszukiwań. W poszukiwania nielegalnych substancji zostaną zaangażowane psy tropiące, a pracownicy biura mocno się zdziwią. Prezes - lekko mówiąc - nie będzie zachwycony przebiegiem spraw. Kiedy dowie się o aresztowaniu naczelnych, wpadnie w szał! Każe robić wszystko, byle wyciszać sprawę.

Mało tego, sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, ponieważ cała akcja z policją zbiegnie się w czasie z przeciekiem informacji do konkurencji. To właśnie z tego powodu Smolny z Arturem prowadzili przesłuchania wśród pracowników. W 4040 odcinku "Na Wspólnej" nie odnajdą winnego, ale właśnie to będzie zapalnikiem do połączenia obu faktów. Artur z Krzysztofem będą przekonani, że ktoś, kto sprzedaje ich materiały konkurencji, odurzył ich ciasteczkami. Czy aby na pewno?

Artur i Smolny wyjdą na wolność w 4040 odcinku "Na Wspólnej"

Zdradzamy, że naczelni faktycznie nie zabawią długo za kratami, zostaną wypuszczeni, ponieważ policja aresztuje ich pod wpływem podejrzanych substancji, których nie znajdą wśród rzeczy mężczyzn. Cała sprawa nie ucichnie, bo funkcjonariusze z psami tropiącymi wpadną do redakcji. Prezes każe naczelnym szukać winnego, ale jak dowiedzieć się, kto sprzedaje dane do konkurencji i odurza ciastkami? To śledztwo w 4040 odcinku "Na Wspólnej" może przybrać niespodziewany obrót.

