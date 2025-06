Na Wspólnej, odcinek 4039: Smolny z Arturem aresztowani! Będą pod wpływem podejrzanych substancji - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 4039: Michał odnajdzie Klaudię! Na własne oczy zobaczy, jak go oszukiwała - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 4030: Tak Nalepa podpuści Adamskiego! Ruszy do ataku na Adę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4039 - czwartek, 26.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4039 odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do aresztowania Smolnego z Arturem. Jak to możliwe, że panowie zwrócą uwagę funkcjonariuszy, będąc pod wyraźnym wpływem substancji?! Przecież obaj ledwo co wyjdą z redakcji, czyli miejsca, gdzie powinni zachować kulturę. Niestety coś pójdzie mocno nie tak, a zacznie się od wizyty Kuby (Kacper Łukasiewicz) z ciasteczkami...

Kuba przyniesie do redakcji podejrzane ciastka

W 4039 odcinku "Na Wspólnej" w redakcji po imprezie pojawi się Kuba. Będzie chciał odebrać świadectwo pracy i zabierze ze sobą ciastka. Może nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie późniejsze wydarzenia po zjedzeniu słodyczy... Chłopak zostawi je w biurze, a Smolny z Naczelnym zjedzą przysmak i zaczną dziwnie się zachowywać...

Smolny z Naczelnym aresztowani w 4039 odcinku "Na Wspólnej!

Całe zamieszanie z ciastkami zbiegnie się w czasie z przesłuchiwaniami w związku z przeciekiem informacji do konkurencji. Kopiowanie tekstów redakcji spotka się z próbami wyjaśnienia całej sytuacji. To niemożliwe, by konkurencja nie miała "wtyki" w biurze, a nieczyste zagrania powinny być ukrócone.

I właśnie w tak istotnym momencie w 4039 odcinku "Na Wspólnej" Krzysztof z Arturem uraczą się przyniesionymi przez Kubę ciastkami. Podejrzana substancja zawarta w słodyczach mocno namiesza w głowach mężczyzn. Zaczną się podejrzanie zachowywać, co nie umknie funkcjonariuszom. Policja zgarnie Smolnego i Artura do aresztu!

Zdradzamy, że ta akcja będzie miała swoje konsekwencje. Policja stawi się w biurze z psami tropiącymi, które będą węszyć za podejrzanymi substancjami. Prezes będzie wściekły na redaktorów naczelnych, ale oni na szczęście nie zabawią w areszcie zbyt długo. Zostaną wypuszczeni na wolność, ale zrobi się z tego niezłe zamieszanie.