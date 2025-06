Na Wspólnej, odcinek 4034: Pępkowe Mikołaja! Tak powitają nowe dziecko w rodzinie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4034 - poniedziałek, 23.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4034 odcinku "Na Wspólnej" Marta i świeżo narodzono synek Mikołaja w końcu będą mogli opuścić szpital. Tak samo jak jego ojciec, który trafi do niego dokładnie w tym samym czasie, gdy rozpocznie się poród Leśniewskiej, przez co jej mąż nie będzie mógł towarzyszyć jej w drodze na porodówkę. Ale na szczęście zastąpi go Kamil (Kazimierz Mazur), który nie dość, że pomoże siostrze urodzić zdrowego chłopczyka, to jeszcze później zajmie się ojcem swojego szwagra, który wyląduje tam z powodu choroby serca, wynikającej z nieleczonej cukrzycy.

Tyle tylko, że Edward nie będzie miał ubezpieczenia, przez co nie będzie go stać na dalsze leczenie. Mimo iż ono będzie mu potrzebne, aby mógł dalej żyć. Jednak Leśniewski nie będzie miał na to środków, przez co także wyjdzie do domu w tym samym czasie co Marta! Dlatego w 4034 odcinku "Na Wspólnej" Mikołaj najpierw przyjdzie po niego, a następnie po swoją żonę i świeżo upieczonego synka!

Tak Leśniewscy uczczą przyjście na świat nowego członka rodziny w 4034 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4034 odcinku "Na Wspólnej" Marta, Mikołaj i ich dopiero co narodzony synek wrócą do swojego mieszkania, gdzie już będą czekać na nich ich rodzicie - Roman z Honoratą, a także Edward, którego syn sam do nich zaprosi. Tym bardziej, że wcześniej nie uda mu się z nim na spokojnie porozmawiać o jego długach przez obecność Stefanka (Gabriel Pakieser).

Ale na pępkowym w 4034 odcinku "Na Wspólnej" też nie będzie na to miejsca, gdyż całe show skradnie nowo narodzony synek Leśniewskich i wszystko co z nim związane, a więc także i prezenty! A przynajmniej do czasu, gdy w rolę postanowi mu wejść właśnie Edward!

Ojciec Mikołaja skradnie jemu nowo narodzonemu synowi całe show w 4034 odcinku "Na Wspólnej"!

Zdradzamy, że w 4034 odcinku "Na Wspólnej" Leśniewski postanowi po cichu wymknąć się z mieszkania syna, ale uniemożliwi mu to Honorata! Leśniewska przywoła byłego męża do porządku, przez co ostatecznie jego plan pójdzie na marne. A cała uwaga skupi się właśnie na nim.

I to nie tylko w czasie pępkowego Mikołaja w 4034 odcinku "Na Wspólnej", ale i później, gdy Roman postanowi zaprosić go do ich pensjonatu, aby nieco odciążyć swoją córkę i zięcia, którzy będą mieć teraz na głowie malucha! A następnie przyjedzie także i po Stefanka, aby rodzicie mogli w pełni skupić się na maluchu i sami nieco odpocząć, bo z tą 2 na głowie z pewnością nie byłoby to możliwe, o czym równie prędko przekonają się Hoffer i Leśniewska!