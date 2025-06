Na Wspólnej, odcinek 4031: Monika potrąci urzędniczkę ośrodka adopcyjnego! Ostatecznie pozbawi Renatę szansy na dziecko? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4031 - wtorek, 17.06.2025, o godz. 20.55 w TVN

W 4031 odcinku "Na Wspólnej" adopcja Zosi przez Renatę i Sławka wciąż będzie stać pod dużym znakiem zapytania! A wszystko przez to, że małżonkowie już od samego początku nie spodobają się nowej urzędniczce, a dodatkowo Dziedzic mocno jej podpadnie, gdy najpierw zaczną zadręczać go z pracy telefonami, a następnie, gdy wpadnie do nich z niezapowiedzianą wizytą akurat w momencie, gdy policjant dostanie ataku paniki po strzelaninie na komendzie!

I choć Kraszewska spróbuje robić dobrą minę do złej gry, to jednak ostatecznie urzędniczka ich przejrzy, gdy odnajdzie silne psychotropy Sławka, których wcześniej nie mogła znaleźć Renata. I wówczas małżonkowie będą mieli już spory problem, gdyż to dodatkowo zadziała na ich niekorzyść, gdyż leki znajdą się w zasięgu dziecka! A w 4031 odcinku "Na Wspólnej" sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej...

Monika doprowadzi do wypadku urzędniczki z ośrodka adopcyjnego w 4031 odcinku "Na Wspólnej"!

I choć w 4031 odcinku "Na Wspólnej" Renata nie przystanie na propozycję Darii (Patrycja Topajew) na atakowanie urzędniczki w mediach społecznościowych, to jednak kolejny raz jej podpadnie. Tyle, że znów nie ze swojej winy, a Moniki, która na dodatek także nie będzie mieć złych intencji! Cieślikowa uzna, że trzeba podejść do sprawy polubownie, dlatego przywiezie siostrę do ośrodka adopcyjnego.

Tyle tylko, że tuż przed nim w 4031 odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do wypadku! A to dlatego, że Monika przypadkowo potrąci urzędniczkę, przez co między kobietami dojdzie do ostrej wymiany zdań. I wówczas już nawet Cieślikowa nie zdoła zachować spokoju, który wcześniej polecała siostrze, bo kobieta i ją wyprowadzi z równowagi! I choć na szczęście fizycznie nic poważnego jej się nie stanie, to patrząc na jej postawę, z pewnością tak tego nie zostawi!

Czy Renata i Sławek będą mogli już ostatecznie pożegnać się z adopcją Zosi w 4031 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy wtedy w 4031 odcinku "Na Wspólnej" Renata będzie mogła już na dobre pożegnać się z adopcją Zosi? Czy Monika ostatecznie pogrąży siostrę i pozbawi ją szans na dziecko? Czy Kraszewska i Dziedzic będą mogli już zapomnieć o córce Niny (Lilianna Jakubowska)? Tego dowiemy się już w 4031 odcinku "Na Wspólnej"!

