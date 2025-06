Na Wspólnej, odcinek 4029: Brutalny atak na Monikę i Beatkę! Dopadnie ich wcześniejszy oprawca żony Pawła - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 4029: Mikołaj zostawi ciężarną Martę tuż przed porodem! Weźmie syna i wyjadą do rodziców - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4029 - poniedziałek, 16.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4029 odcinku "Na Wspólnej" Monika postanowi pomóc Beatce, która pod nieobecność Włodka (Mieczysław Hryniewicz), gdy ten zdecyduje się wyjechać do ukochanej Marii (Bożena Dykiel) do Hiszpanii, zgodzi się zająć barem u Ziębów. I choć początkowo Wójcikowej będzie szło świetnie, to wszystko się zmieni, gdy żona Pawła (Grzegorz Kwiecień) nagle usłyszy głos mężczyzny, który jakiś czas temu brutalnie napadł na nią w jej własnej taksówce z nożem, po czym zabrał jej pieniądze i wszystkie kosztowności, a następnie uciekł wraz ze swoją wspólniczką.

I niestety, policji nie udało się ich namierzyć, gdyż roztrzęsiona Beatka nie była w stanie podać żadnych szczegółów na temat sprawców. Do czasu aż w 4029 odcinku "Na Wspólnej" rozpozna 1 z nich w kolejnej pracy. I to sparaliżuje ją od środka!

Monika i Beata ruszą za oprawcą Wójcikowej w 4029 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale na szczęście, w 4029 odcinku "Na Wspólnej" Beatka nie zostanie sama, gdyż z pomocą ruszy jej Monika! I wówczas kobiety natychmiast wsiądą do samochodu i postanowią śledzić podejrzanych mężczyzn, którzy do tej pory uniknęli odpowiedzialności.

Tyle tylko, że oni się we wszystkim zorientują i ponownie zatrzymają ich auto na odludziu, po czym ruszą w ich kierunku z nożem, czym mocno je przerażą. Gangsterzy będą próbowali dostać się do środka, ale tym razem w 4029 odcinku "Na Wspólnej" im się to nie uda!

Sławek aresztuje bandytów i uratuje Wójcikową i Cieślikową w 4030 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 4030 odcinku "Na Wspólnej" na pomoc rzuci im się Sławek (Mariusz Słupiński) z patrolem policji! Funkcjonariusze zatrzymają bandziorów, którzy już nie unikną odpowiedzialności za swoje brutalne ataki na kobiety w samochodach. I wówczas Monika z Beatką odetchną z ulgą i zaczną świętować.

Tyle tylko, że w 4030 odcinku "Na Wspólnej" Paweł nie podzieli ich entuzjazmu, gdyż nie spodoba mu się to, że żona znów tak się naraziła! Tym bardziej, że już przez nich przeszła swoje. Do tego stopnia, że skończyła u terapeuty i musiała na jakiś czas zrezygnować z pracy za kółkiem, gdyż nie byłą w stanie poradzić sobie z lękiem! Jednak po zatrzymaniu bandytów wszystko się zmieni, bo Beatka wreszcie przestanie czuć się jako ofiara! I w końcu znów zacznie się uśmiechać!