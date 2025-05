Na Wspólnej, odcinek 4025: Nawrót choroby Sławka po strzelaninie na komendzie! Straci córkę już na dobre? - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 4027: Matka zdradzi Wojtkowi tajemnicę Juliusza! To dlatego nie będzie chciała go znać - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4025 - poniedziałek, 9.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4025 odcinku "Na Wspólnej" trauma Sławka w jednej chwili powróci, gdy na komendzie dojdzie do aresztowania 1 z funkcjonariuszy (Dariusz Klimek), współpracującego z szefem mafii opioidowej. A to dlatego, że skończy się ono strzelaniną, gdy policjant wyciągnie broń, co następnie uczynią także Kaja (Alicja Kalinowska) z Igą (Lidia Sadowa). Wówczas ich kolega przyłoży go sobie do głowy, ale na szczęście jeszcze wtedy Dziedzic zachowa zimą krew i go powstrzyma.

Choć wtedy padnie strzał, który mocno odciśnie się na psychice Sławka, który jak się okaże jeszcze nie wyleczy się z traumy! A wszystko przez to, że już następnego ranka w 4025 odcinku "Na Wspólnej" z powodu stresu pourazowego nabawi się kolejnego ataku paniki, czym aż poderwie Renatę na równe nogi!

Dziedzic dostanie ataku paniki w trakcie wizyty urzędniczki z ośrodka adopcyjnego w 4025 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4025 odcinku "Na Wspólnej" Renata zacznie szukać leków męża na stres pourazowy, ale jej poszukiwania zakłóci niespodziewana wizyta urzędniczki z ośrodka adopcyjnego, który będzie miał zadecydować o losie Zosi. I choć małżonkowie będą chcieli uniknąć go jak ognia, tym bardziej, że już na 1 spotkaniu mocno jej podpadną, gdy do Dziedzica non stop będzie próbowała dobić się właśnie Przybysz, gdyż Tadeusiak (Dariusz Wnuk) nie zjawi się za niego w pracy, to w 4025 odcinku "Na Wspólnej" będzie tylko gorzej!

A to dlatego, że to właśnie ona ostatecznie znajdzie silne psychotropy Sławka, które będą w zasięgu Zosi! I to oczywiście znów zadziała na ich niekorzyść! Czy zatem już na dobre będą mogli pożegnać się z adopcją córki Niny (Lilianna Jakubowska)?

Czy Renata i Sławek ostatecznie stracą już szansę na adopcję Zosi w 4025 odcinku "Na Wspólnej"?

Pewnym jest, że w 4025 odcinku "Na Wspólnej" małżonkowie tak łatwo się nie poddadzą! Tym bardziej, że ogromnie będzie jej zależeć na Zosi i właśnie z tego względu już wcześniej będą myśleli o powtórzeniu procedury adopcyjnej dziewczynki w innym ośrodku, aby właśnie uniknąć tej konkretnej urzędniczki, ale niestety przez aferę w pracy Sławka nie zdążą tego zrobić, gdyż kobieta ich zaskoczy.

Ale w 4025 odcinku "Na Wspólnej" Renata i Sławek nie odpuszczą i zasięgną w tym temacie rady u chłopaka Darii (Patrycja Topajew), Tadeusza (Jakub Pruski)! Szczególnie, że już wcześniej zdecydują się podjąć współpracy z kancelarią jego ojca Zakościelnego (Dariusz Niebudek)! Ale jakie wieści będzie miał dla nich jego syn? Czy jeszcze da się coś zrobić? Czy będą mogli już pożegnać się z adopcją Zosi na amen? Tego dowiemy się już niebawem!