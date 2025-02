Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 3973: Michał pochwali się Brygidzie nową partnerką! Zacznie ich śledzić – ZDJĘCIA

W 3973 odcinku „Na Wspólnej” Michał (Robert Kudelski) wpadnie do Igi (Lidia Sadowa) i w obecności swojej byłej, jej obecnego kochanka Jakuba (Przemysław Cypryański), jak i Brygidy (Maja Wolska) pochwali się, iż wybiera się na randkę z niewidomą dziewczyną. Brzozowski opowie o swojej nowej wybrance, na spotkanie z którą zacznie się specjalnie przygotowywać, aby dobrze wypaść, co nie spodoba się zazdrosnej przyjaciółce Przybysz! Do tego stopnia, że w 3973 odcinku „Na Wspólnej” zacznie ich śledzić! Ale będzie robić to tak nieudolnie, że Michał ją nakryje! Co wówczas zrobi? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!